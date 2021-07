Kroatian korkeudella sijaitseva Krasnodar houkuttaa yhä uusia muuttajia ilmastolla, vehreydellä, vapaudella ja lomakohteiden läheisyydellä.

Krasnodar

Muutama vuosi sitten Timur Dzitstsojev ja Arsen Akopjan ymmärsivät, että oli aika tehdä jotain uutta.

Ravintoloiden pyörittäminen kotikaupunki Vladikavkazissa oli kyllä kannattavaa, mutta toimintaa ei voinut enää kasvattaa. Yhteistyö oli kuitenkin niin toimivaa, että Dzitstsojev ja Akopjan halusivat jatkaa liikekumppaneina.

Niinpä he siirtyivät Krasnodariin.

”Täällä oli jo tuttuja, jotka ylistivät kaupunkia meille”, Akopjan sanoo.

Eivätkä Dzitstsojev ja Akopjan todellakaan olleet ainoita. Etelä-Venäjällä sijaitseva Krasnodar on kasvanut viime aikoina hurjaa vauhtia.

Kaupungin oman tilaston mukaan asukkaita oli vuonna 2010 noin 745 000 henkeä mutta syksyllä 2017 jo 1 318 142. Nyt asukasluku lähentelee 1,5:tä miljoonaa.

Krasnodarin aluepiiri kasvaa muutenkin, sillä Sotšiin ja muihin Mustanmeren ranta­kaupunkeihin muuttaa eläkeläisiä pohjoisesta. Krasnodarin kaupunki imee kuitenkin nuoria paitsi Etelä-Venäjältä myös Moskovasta.

Krasnodar kulkeekin väestönkehityksessä vastavirtaan. Venäjän väkiluku on pienentynyt jo pitkään. Viime vuonna se supistui yli 700 000:lla. Esimerkiksi YK on arvioinut, että Venäjän väkiluku olisi vuonna 2050 noin 11 miljoonaa pienempi kuin nyt.

Joissakin arvioissa on puhuttu jopa 25 miljoonaa pienemmästä väestöstä kuin nykyisin.

Samalla melkein kaikissa maakunnissa – ja isoissakin kaupungeissa – valitetaan nuorten lähtemistä ja pienenevää syntyvyyttä. Krasnodarissa näitä puheita ei kuule.

Dzitstsojev ja Akopjan istuvat pääkatu Krasnajalla Balerina i Bifšteks -ravintolassa. Se on tyylikäs trendipaikka, joka kertoo omalla tavallaan Krasnodarin kehityksestä: se ei tunnu kopiolta kuten monet Venäjän maakuntien hienommat ravintolat.

Miesten oma yritys toimittaa valmisaterioita asiakkaille ennalta tilatun menun mukaisesti, joka päivä viisi ateriaa kerralla. Menuista voi valita painoa pudottavan, sitä entisellään pitävän tai painoa lisäävän.

Venäjän suurten kaupunkien nuoret aikuiset käyttävät tällaisia palveluita mielellään. Krasnodarissakin kysyntää on: yritys on kasvanut koko ajan. Nyt he ovat laajentamassa toiminta-alueeksi koko aluepiirin.

”Kenelle tahansa yrittäjälle on tietenkin plussaa, kun kaupunki kasvaa”, Dzitstsojev sanoo.

Krasnodarin pääkatu Krasnaja näyttää edelleen paljon pienemmän kaupungin kadulta.

Koska uusista asukkaista iso osa on nuoria, kaupungissa aukeaa usein uusia ravintoloita ja kahviloita.

Raitiovaunu iltaruuhkan hellitettyä Krasnodarin keskustassa.

Nopeasti kasvavan Krasnodarin keskustan ulkopuolelle rakennetaan uusia asuinalueita.

Kaupunki miellyttää heitä muutenkin. Toisin kuin Venäjän suurkaupungeissa, Krasnodarissa ehtii viettää enemmän myös vapaa-aikaa.

”Krasnodar kasvaa koko ajan mutta on silti säilyttänyt viihtyisyytensä. Vihreää on paljon, ja ihmiset ovat ystävällisiä”, Dzitstsojev sanoo.

Ainoa ongelma ovat ruuhkat. Nopeasti kasvaneessa kaupungissa ne ovat kroonisia.

”Mutta siltä ongelmalta voi sulkea silmänsä, koska kaupunki tarjoaa niin paljon hyötyjä ja mahdollisuuksia”, Akopjan sanoo.

Krasnodarilla on monia etuja puolellaan. Se on Kroatian tasolla, joten ilmasto on miellyttävä. Hinnat ovat moskovalaisille halpoja mutta muillekin edullisia. Lähellä ovat sekä Kaukasusvuoret että tunnetut Mustanmeren lomakohteet.

Pohjoiskaukasialaisia houkuttaa myös vapaus, sanoo Pohjois-Ossetian Vladikavkazista kuusi vuotta sitten muuttanut Kristina Aivazova.

Kristina Aivazova työskenteli muotilehden päätoimittajana Vladikavkazissa, kunnes kyllästyi ja muutti Krasnodariin.

”Vladikavkazissa kaikki tuntevat toisensa, ollaan kuin pienessä taloyhtiössä. Kaikki kurkkivat toisiaan verhojen raosta”, Aivazova sanoo ja naurahtaa.

Niinpä monet kunnianhimoisimmat, luovimmat ja dynaamisimmat lähtevät Krasnodariin, jossa kaukasialaisiin kohdistuu myös vähemmän rasismia kuin pohjoisessa.

Samasta syystä kaupunki houkuttelee Pohjois-Kaukasian seksuaalivähemmistöjä, joille se on helpompi paikka kuin konservatiiviset ja nurkkakuntaiset kotiseudut.

Tämä ei tarkoita, että Krasnodar olisi poikkeuksellisen liberaali venäläiskaupunki. Isommassa muuttajien joukossa on vain helpompi olla osa massaa.

”Olen asunut täällä kuusi vuotta, mutta pystyn edelleen laskemaan tuntemani paikalliset sormin. Tuntuu siltä, että kaikki ovat jostakin”, Aivazova sanoo.

Pääkatu Krasnaja on kuin sekoitus pientä ja suurta kaupunkia. Useimmat rakennukset ovat matalia, ja puut tekevät jalkakäytävästä monin paikoin vieläkin kapeamman.

Parin korttelin päässä alkaa jo pientaloalue, jonka neljään suuntaan lappeellaan olevista aumakatoista tietää heti, että ollaan Venäjän eteläosassa.

Pian kuitenkin huomaa, että keskustassa on suuren kaupungin palvelut, läntisine ketjuineen. On Starbucksia, H&M:ää, Zaraa, Mangoa, Marriottia ja Crowne Plazaa.

Etäämmällä nousee nopeaan tahtiin uusia kerrostaloja. Niissä voi helposti olla 25 kerrosta.

”Niitä nousee vähän turhan kiivaaseen tahtiin”, sanoo Juri Ivanov, syntyperäinen krasnodarilainen.

Häntä ripeä kasvu ei haittaa, mitä nyt kaupungin tukkivat ruuhkat ärsyttävät, mutta kaupunkisuunnittelu kismittää.

”Siis sen puute. Rakennusfirmoille annetaan luvat pystyttää kerrostalometsä, mutta vasta alueen valmistuttua aletaan pohtia, että olisi hyvä olla palveluitakin. Päiväkoti, koulu ja kauppoja”, Ivanov sanoo.

”Mutta meillä pieni ihminen on tärkeysjärjestyksessä viimeisenä.”

Moskovalaisen mielestä tällainen valitus voi kuitenkin kuulostaa pieneltä.

”Olin aivan valtavan stressaantunut, eikä minulla ollut yhtään aikaa itselleni. Työmatka vei kumpaankin suuntaan kaksi tuntia. Viisi päivää viikossa sitä, kaikki oli harmaata”, muistelee Moskovan-arkeaan Kristina Berdijeva, joka muutti Krasnodariin vuosi sitten.

Berdijevan tuttava oli muuttanut kaupunkiin, joten Berdijeva lähti tämän luo kylään. Hän ihastui heti ja päätti itsekin muuttaa Krasnodariin. Työpaikka kauneussalongista löytyi kuukaudessa.

Kristina Berdijeva muutti vuosi sitten Moskovasta Krasnodariin, kun elämään eivät mahtuneet kuin työ sekä pitkät matka-ajat kodin ja työn välillä. Kuvassa hän on Galitskin puistossa, taustalla näkyy uusi jalkapallostadion.

Ihmiset katsovat kaloja Galitskin puistossa.

Galitskin puiston istutukset ovat valokuvien aiheena suosittuja.

Berdijeva haluaa tavata Galitskin puistossa. Se on keskustan laidalle uuden stadionin viereen rakennettu uusi puisto, joka on krasnodarilaisten ylpeys.

Virallisesti nimi on Krasnodar-puisto, mutta kaikki kutsuvat sitä puiston maksaneen entisen supermarketmagnaatin Sergei Galitskin mukaan Galitskin puistoksi. Galitski on tukenut myös Venäjän liigassa pelaavaa jalkapallojoukkuetta, joka sekin on kaupungin ylpeys.

Berdijeva lisää listaan hyvistä puolista vielä ruoan. Moskovaan kaikki tuodaan kaukaa, mutta Krasnodarissa melkein kaikki on läheltä.

”Satokaudella tomaatit ovat aivan käsittämättömän herkullisia!”