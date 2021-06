Uudet tutkintasuunnitelmat kirvoittavat Yhdysvalloissa republikaaneilta harvinaista tukea Bidenille, medialta itsekritiikkiä ja Trumpilta ”minähän sanoin”-lausunnon.

Turvahenkilöstö vartioi helmikuussa 2021 Wuhanissa virologian instituuttia, joka on laboratorioepäilysten keskiössä.

Kysymys koronaviruksen alkuperästä ja teoria taudin karkaamisesta kiinalaislaboratoriosta on kasvavan huomion kohteena Yhdysvalloissa. Viime viikolla presidentti Joe Biden kertoi pyytäneensä tiedustelupalveluiltaan tietoa asiasta kolmen kuukauden kuluessa, ja myös Maailman terveysjärjestö WHO on todennut uusien tutkimusten olevan tarpeen.

The Wall Street Journal -lehden saamien Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan useampi Wuhanin virologiainstituutin tutkija sai uuteen koronavirukseen täsmääviä oireita jo vuoden 2019 marraskuussa eli ennen Kiinan raportoimaa ensimmäistä tartuntaa.

Kysymys koronaviruksen alkuperästä on Yhdysvalloissa vahvasti politisoitunut. Pandemian alussa laboratorioteorian kärkkäimpiä puolestapuhujia oli silloinen presidentti Donald Trump.

”Trump ja saman linjan republikaanipoliitikot käyttivät laboratorioteoriaa silloin, kun ei ollut tietoa suuntaan tai toiseen, ja puhetapa oli Kiina-vihaa lietsova. Trump oli jo kampanjassaan asemoinut Kiinan ja Yhdysvallat verisiksi kilpakumppaneiksi ja puhui Wuhanin viruksesta tai Kiina-viruksesta”, toteaa Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala.

Näkemys yhdistettiin usein salaliittoteorioihin ja Trumpin pyrkimyksiin siirtää huomio pois Yhdysvaltojen pahenevasta tautitilanteesta. Annalan mukaan demokraattipoliitikot asettuivat vahvasti sitä vastaan, yhtenä toiveenaan ehkäistä Yhdysvaltojen kiinalaistaustaisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Samalla on saatettu oikaista taudin alkuperää koskevassa puheessa.

”Demokraateissa on haluttu voimakkaasti sanoutua irti tästä retoriikasta, ja väitteet on torjuttu hyvin pontevasti. Silloin on saatettu todeta, että tämä ei ole mahdollista, sen sijaan, että painotettaisiin, että laboratorioteoriasta tai ylipäätään taudin alkuperästä ei ole näyttöä”, Annala sanoo.

Yhdysvaltalaismediassa pohditaankin nyt, suhtauduttiinko laboratorioteoriaan pandemian alkuaikoina liian torjuvasti. Mielipidekirjoitukset esimerkiksi The Washington Postissa ja Timessa syyttävät mediaa ja poliitikkoja mahdollisuuden vähättelemisestä siksi, että sitä toivat esille Trump ja hänen kannattajansa.

Bidenin tiedustelupalveluilta tilaamat selvitykset viruksen alkuperästä saavat tukea myös republikaanipoliitikoilta. Tukea uusille tutkimuksille antoivat esimerkiksi teksasilainen kongressiedustaja Michael McCaul CNN:n haastattelussa ja Trumpin kansallisen turvallisuuden varaneuvonantaja Matthew Pottinger NBC:n haastattelussa.

Pyrkimykset saattavatkin nyt yhdistää kilpailevia puolueita: Annalan mukaan Bidenille olisi kiusallista olla selvittämättä asiaa, ja republikaanipoliitikoista moni toivoo Trumpin teorialle vahvistusta.

”Kaikki ovat nyt samaa mieltä siitä, että olin oikeassa, kun hyvin aikaisin sanoin Wuhanin olevan covid-19:n alkulähde – – Minulle se oli ilmiselvää alusta lähtien, mutta minua kritisoitiin jälleen kerran pahasti”, Trump totesi virallisen bloginsa päivityksessä viime viikolla.

”Trump on edelleen näkyvä, republikaaneille kannatusta keräävä hahmo. Republikaanipuolue varmasti tukee sitä, että asia selvitetään, toivoen, että laboratorio paljastuu lähteeksi. Tässä asiassa puoluepoliittinen linja ei ole se, että pitää vastustaa kaikkea, mitä demokraattihallinto tekee”, Annala toteaa.

On hyvin epävarmaa, saadaanko taudin alkuperää valotettua mittavillakaan panostuksilla.

”Yhdysvalloilla toki on suuri vakoilukoneisto, johon laitetaan runsaasti resursseja, mutta ei voi tietää, mitä sekään asiasta onnistuu saamaan selville”, Annala sanoo.

Kiinan omaan tietoon koronaviruksen alkuperästä on jouduttu suhtautumaan varauksella koko pandemian ajan. Kiinan virallinen versio oli ristiriidassa kiinalaistutkimuksen kanssa jo tammikuussa 2020. Tartuntoja oli ilmennyt virallista päivämäärää aiemmin, ja moni alkuvaiheen tartunnoista ei liittynyt Huananin ruokatoriin.

” ”Tarvittaisiin lisää dataa.”

Virologit ovat todenneet, että sekä viruksen siirtyminen luonnossa eläimestä ihmiseen että tahaton leviäminen laboratoriosta ovat mahdollisia.

”Se data, mitä tähän mennessä on nähty, sopii paremmin luonnollisen alkuperään. Mutta koska selkeää dataa ei ole riittävästi, ei voi sulkea pois toista vaihtoehtoa”, toteaa Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Vapalahden mukaan luonnollista siirtymää tukee esimerkiksi kahdelta eri eläintorilta leviämään lähteneet kaksi eri viruslinjaa, Kiinan laaja villieläinkauppa ja ihmisten altistuminen sen seurauksena juuri tämäntyyppisille viruksille.

”Laboratoriosta karkaamista ei tarvita tätä pandemiaa selittämään, eikä mitään uutta erityistä näyttöä ole vielä esitetty laboratorioalkuperää todistamaan. Turvaprotokollat eivät tosin varmaan ole olleet hyvällä tolalla”, Vapalahti sanoo.

Lisätietoa kuitenkin kaivataan edelleen.

”Tarvittaisiin lisää dataa, ja siitä varmasti kaikki ovat samaa mieltä”, Vapalahti toteaa.

Tällä linjalla ovat myös WHO:n johtaja sekä viime viikolla Reutersille asiaa kommentoinut järjestön Kiina-tutkimusta johtava virologi. Vuoden 2021 maaliskuussa julkaistu WHO:n raportti taudin alkuperästä ei siis vielä tuonut lopullista selvyyttä asiaan.

