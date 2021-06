Bidenin ilmastopolitiikkaa on pidetty ailahtelevaisena. Alaskan luonnonsuojelualueen porausoikeuksista on riidelty vuosikymmenet.

Yhdysvaltain demokraattipresidentin Joe Bidenin hallinto on keskeyttänyt päätöksellään kaikkien öljy- ja kaasuhankkeiden edistämisen Alaskan luonnonsuojelualueella, joka tunnetaan lyhenteellä ANWR. Päätös on ilahduttanut ympäristönsuojelijoita sekä alkuperäisväestöä ja suututtanut republikaanisen puolueen poliitikot.

Bidenin edeltäjä, republikaani Donald Trump salli kautensa lopussa öljy-yhtiöiden hakea porauslupia alueelle, joka on tärkeä esimerkiksi jääkarhuille ja monille lintulajeille.

The New York Times -lehden (NYT) mukaan Bidenin ilmoitus on tervetullut askel, mutta moni on silti näreissään Bidenin ailahtelevaksi sanotusta ympäristö- ja ilmastopolitiikasta. Esimerkiksi toukokuussa Biden asettui toisaalla Alaskassa vireillä olevan öljynporaushankkeen tueksi.

”Jatkossa meidän on pidettävä huolta siitä, että [Bidenin] hallinto pysyttäytyy ilmastositoumuksissaan kautta linjan. ’Poratkaa tuolla, älkää poratko täällä’ -lähestymistapa ei toimi”, totesi NYT:n haastattelema League of Conservation Voters -järjestön puheenjohtaja Gene Karpinski.

Jääkarhuja Alaskan luonnonsuojelualueella maaliskuussa 2007.

Alaskan luonnonsuojelualueen hyödyntämisestä fossiilisten polttoaineiden tuotantoon on taisteltu vuosikymmenet. Republikaanit ovat tukeneet alueella tehtäviä porauksia ja demokraatit vastustaneet.

Alaskan republikaanikuvernööri Mike Dunleavy sanoi, että Bidenin päätös on ”hyökkäys Alaskan taloutta vastaan”. Hänen mukaansa Alaskassa noudatetaan maailman tiukimpia ympäristösäännöksiä öljyntuotannossa.

Bidenin ilmoitus ei peruuta tekeillä olevia öljyhankkeita vaan panee ne tauolle. Nyt on tarkoitus tehdä selvitys eri hankkeiden ympäristövaikutuksista ja oikeudellisesta perustasta.

ANWR on noin 78 000 neliökilometrin alue, jolla arvioidaan olevan jopa yksitoista miljardia barrelia öljyä.

Huutokaupattavat porausoikeudet eivät kuitenkaan menneet juuri kaupaksi Trumpin kauden lopulla, koska öljyn hinta on ollut melko alhaalla ja yhä useampi pankki kieltäytyy rahoittamasta arktisia energiaprojekteja. Ikuiselta tuntuva poliittinen tukkanuotta asiasta on myös tehnyt alueesta epävarman sijoitus- ja kehityskohteen.