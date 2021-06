Lontoo

Britanniassa asuvilla suomalaisilla on enää vajaa kuukausi aikaa hakea oleskelulupaa eli jäädä laillisesti maahan. Määräaika menee umpeen kesäkuun lopussa.

Oleskelulupaa pitää hakea, sillä brexit eli Britannian EU-ero tiukensi sääntöjä. Velvollisuus rekisteröityä koskee lähes kaikkia EU-kansalaisia, jotka ovat muuttaneet Britanniaan viime vuoden loppuun mennessä.

”Toivon sydämestäni, että suomalaiset hakevat lupaa, ja pian. Jos ei hae, voi joutua pulaan”, Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos Heli Suominen sanoo.

Suomisen mukaan britanniansuomalaisten tilanne on pääpiirteittäin hyvä.

Britannian sisäministeriön tilastojen mukaan suomalaiset ovat tehneet jo 19 300 hakemusta. Suomalaisia arvioidaan asuvan Britanniassa noin 20 000.

Huolta on kuitenkin esimerkiksi vanhuksista sekä opiskelijoista. Vanhuksilta voivat puuttua digitaidot. Opiskelijat taas eivät välttämättä tiedä, että hakuvelvollisuus koskee heitäkin.

”Tilastoista tiedämme, että iäkkäitä suomalaisia asuu Britanniassa enemmän kuin mitä hakemuksia on tullut.”

Jos oleskelulupaa (niin sanottu settled status) ei ole hakenut ajoissa, menettää laillisen oikeuden oleskella Britanniassa. Samalla käytännön elämä vaikeutuu.

Jatkossa esimerkiksi julkisen terveydenhuollon eli NHS:n maksuttomien palveluiden käyttäminen voi estyä ilman digitaalista todistetta laillisesta oleskeluoikeudesta.

Vastaavasti työpaikan vaihtaminen tai asunnon hankkiminen voi kilpistyä siihen, että rekisteröityminen ei ole kunnossa. Työnantajalla ja vuokranantajalla voi olla velvollisuus tarkistaa, että työntekijä ja vuokralainen oleskelevat Britanniassa laillisesti.

Oleskeluluvan hakeminen koskee niitä suomalaisia, jotka ehtivät muuttaa Britanniaan ennen brexitin siirtymäkauden päättymistä vuodenvaihteessa.

Tammikuusta lähtien maahanmuuttoa EU:sta Britanniaan ovat rajoittaneet uudet tiukat säännöt. Suomalainenkaan ei saa enää muuttaa Britanniaan kylmiltään työtä etsiskelemään.

”Pitää olla työ- tai oleskelulupa”, Suominen muistuttaa.

Lue lisää: Nyt on viimeiset hetket muuttaa vapaasti Britanniaan – mutta töitä tuskin enää löytyy

Lontoon Merimieskirkolla on ollut tärkeä rooli britanniansuomalaisten auttamisessa oleskeluluvan kanssa.

Merimieskirkon sosiaalikuraattorit ovat tarjonneet henkistä tukea sekä konkreettista apua digihakemuksen teknisten ongelmien kanssa. Varsinaista maahanmuuttoneuvontaa he eivät saa antaa.

Kirkollakaan ei tiedetä varmasti, kuinka monella britanniansuomalaiselle on yhä hakemus tekemättä.

”Meille tulee viikoittain useita avunpyyntöjä, joten voisi ajatella, että hakemattomia vielä on. Kuinka paljon, se on vaikeampi sanoa”, sosiaalikuraattori Salla Korteniemi kertoo.

” Iäkkäitä suomalaisia asuu Britanniassa enemmän kuin mitä hakemuksia on tullut.

Sosiaalikuraattorit ovat auttaneet britanniansuomalaisia hakemusten kanssa kasvokkain, puhelimitse ja Zoomin kautta. Kirkolta on voinut saada myös tabletin lainaan, jos hakemuksen tekemiseen ei ole ollut omaa laitetta.

19. ja 20. kesäkuuta järjestetään vielä viime hetken päivystävä viikonloppu, jolloin mattimyöhäiset voivat tulla kirkolle hakemaan apua hakemuksen tekoon.

Pandemia on hankaloittanut neuvomisurakkaa Lontoon ulkopuolella. Britanniassa on ollut voimassa tiukat koronarajoitukset, jotka ovat rajoittaneet liikkumista.

”Tosi surullista on, että emme ole voineet matkustaa. Jos ei olisi ollut koronaepidemiaa, olisimme avustaneet muuallakin kuin Lontoossa”, Korteniemi kertoo.

Korteniemi painottaa, että vaikka hakemusprosessi on lähtökohtaisesti digitaalinen, voi hakemuksen jättää nyt viime metreillä kirjallisestikin, jos oma Suomen passi on vanhentunut.

Britannian sisäministeriön tuoreiden tilastojen mukaan oleskelulupahakemuksia oli pantu vireille huhtikuun loppuun mennessä jo 5,45 miljoonaa kappaletta.

Tästä määrästä täyden settled status -aseman on ehtinyt saada jo 52 prosenttia eli noin 2,7 miljoonaa henkilöä. Digitaalinen settled status -todistus edellyttää, että on asunut Britanniassa viisi vuotta.

Jos oleskeluvuosia on vähemmän, voi saada pre-settled-aseman eli väliaikaisen oleskeluoikeuden. Sen voi päivittää pysyväksi, kun viisi vuotta tulee täyteen. Väliaikaisia oleskeluoikeuksia on myönnetty jo noin 2,2 miljoonaa kappaletta.

Noin 70 500 hakemusta on hylätty. Suomalaistenkin hakemuksia on hylätty vajaat pari sataa. Merimieskirkon kokemusten mukaan jokainen ajallaan täydennetty ja todelliseen maassa oleskeluun pohjautuva hakemus on mennyt kuitenkin läpi.

Vastaavasti myös EU-maissa asuvien brittien pitää hakea määräaikaan mennessä oleskelulupaa asuinmaassaan. Tämä koskee myös Suomessa asuvia Britannian kansalaisia.

Pitkään Britanniassa asuneilla suomalaisilla saattaa olla jo vanhan mallinen EU-aikaa edeltävä pysyvä oleskelulupa. Silloin uutta settled status -lupaa ei pitäisi tarvita.

Suurlähetystöstä kuitenkin suositellaan, että nämäkin henkilöt hakisivat silti varmuuden vuoksi uutta digitaalista oleskelulupaa.

EU-kansalaisten etua Britanniassa ajavat tahot ovat myös esittäneet, että oleskeluluvasta pitäisi saada kirjallinen todiste eli eräänlainen henkilökortti.

Ainakin toistaiseksi Britannian sisäministeriö on suhtautunut korttihankkeeseen nuivasti. Rekisteröitymisen voi todistaa vain digitaalisesti.

Kun brexitin siirtymäkausi päättyi, tiukkenivat samalla myös brittiviranomaisten otteet maahan saapuvia EU-kansalaisia kohtaan. The Guardian -sanomalehti raportoi toukokuussa jopa EU-kansalaisten pidätyksistä rajalla.

Britannian sisäministeriön tilastojen mukaan tämän vuoden tammi– maaliskuussa maahan pääsy Britanniaan evättiin myös kahdelta suomalaiselta.

”Toki aiempinakin vuosina on ollut yksittäistapauksia. Nyt nämä kaksi tulivat kuitenkin jo heti alkuvuonna”, suurlähetystön Suominen sanoo.

Tammi–maaliskuussa maahantulo Britanniaan estettiin myös kahdeksalta ruotsalaiselta, kolmelta tanskalaiselta ja kuudelta virolaiselta.

Eniten EU-kansalaisista käännytettiin romanialaisia: 1 852 henkilöä.

Turistina Britanniaan saa saapua normaalisti jatkossakin. Pandemia-aikana maahantuloa voivat kuitenkin rajoittaa erilaiset koronavarotoimet.