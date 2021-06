Linjaansa ruotsidemokraatteihin vaihtanut liberaalipuolue putosi kauas äänikynnyksen alle tuoreimmassa mielipidemittauksessa.

Tukholma

Ruotsin liberaalipuolue koki historiansa pahimman pudotuksen mielipidetutkimuksessa, jonka tulos julkaistiin keskiviikkona.

Ruotsin tilastoviranomaisen SCB:n suuren puoluekyselyn mukaan liberaalien kannatus on nyt vain 2,5 prosenttia. Se on vähiten koko mittaushistoriassa, joka alkoi vuonna 1970. Viime marraskuussa kannatus oli kolme prosenttia, edellisissä vuoden 2018 vaaleissa 5,5 prosenttia.

Ruotsin valtiopäiville päästäkseen puolueen on ylitettävä neljän prosentin äänikynnys. Puoluegallupin virhemarginaali on 0,5 prosenttiyksikköä, joten liberaalit ovat tällä hetkellä selkeästi äänikynnyksen alapuolella. Äänikynnyksellä keikkuvat myös ympäristöpuolue ja kristillisdemokraatit.

Oheinen grafiikka näyttää uusimman kannatusmittauksen ja edellisten vaalien tuloksen:

Juuri liberaalipuolueen kannatuslukema on mielenkiintoinen, sillä puolueella on keskeinen asema Ruotsin politiikan uusien jakolinjojen muodostumisessa.

Liberaalipuolue hyväksyi maaliskuussa puheenjohtaja Nyamko Sabunin linjan, joka tähtää seuraavissa vaaleissa porvarihallituksen muodostamiseen. Linjauksen mukaan puolue suostuu tekemään yhteistyötä kansalliskonservatiivisen ruotsidemokraattien kanssa.

Aiemmin liberaalipuolue on muiden puolueiden tavoin kieltäytynyt yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa.

Uuden linjan vaikutus näkyi tässä puoluemittauksessa. Liberaalien puoluesihteeri Juno Blom myönsi Ruotsin yleisradion SVT:n haastattelussa lukujen olleen pettymys.

Uudella linjallaan liberaalipuolue asemoitui samaan linjaan Ruotsin maltillisen kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kanssa. Ne ovat linjanneet tavoittelevansa porvarihallitusta, joka tekisi yhteistyötä myös ruotsidemokraattien kanssa.

Ruotsissa on näin syntymässä uudenlainen oikeistoblokki syksyn 2022 vaaleja silmällä pitäen.

Uuteen oikeistoblokkiin kuuluvat maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, liberaalit ja ruotsidemokraatit, joiden kannatus on SCB:n mittauksen mukaan nyt 48,3 prosenttia.

Vasemmistoblokkiin kuuluvien sosiaalidemokraattien, ympäristöpuolueen, vasemmiston ja keskustan kannatus on mittauksen mukaan 50,4 prosenttia.

Uusien blokkien sisäiset väännöt ja valtapelit ovat yhä auki. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on puhunut jo pitkään uuden oikeistokonservatiivisen blokin puolesta, mutta esimerkiksi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson on todennut, että hänen hallituksessaan ruotsidemokraatit eivät tulisi saamaan ministerinpaikkoja, vaikka muunlaiseen yhteistyöhön olisikin valmius.

Jimmie Åkesson kertoi HS:n haastattelussa toukokuussa, että puolueella on nyt historiansa läheisimmät suhteet kokoomuksen kanssa.

”Kokoomuksen kanssa meillä on nyt läheisin suhde. He ymmärtävät, että jos he haluavat hallitusvastuuseen, heidän on suurella todennäköisyydellä tehtävä se meidän tuellamme. Lisäksi me ymmärrämme, että emme tule saamaan itse enemmistöä valtiopäiville ainakaan lähitulevaisuudessa, joten meidän on luotava suhteita”, Åkesson sanoi.

Blokkien voimasuhteet olivat suurin piirtein samat myös edellisessä marraskuisessa mittauksessa.

Ruotsissa julkaistaan paljon puolueiden kannatuskyselyjä, mutta tilastoviranomaisen kahdesti vuodessa julkistettavaa mielipidetutkimusta on pidetty niistä luotettavimpana. Se on myös otannaltaan suurin. Siihen haastatellaan lähes 10 000:ta ruotsalaista.