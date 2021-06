Ideologisesti hajanaista oppositiota yhdistää halu saada Netanjahu pois pääministerin paikalta. Epäonnistuminen voi johtaa jälleen uusiin vaaleihin.

”Seremonia on ohi”, luki mielenosoittajan paidassa Tel Avivissa maanantaina tuenosoituksena uuden hallituskoalition syntymiselle ja Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun syrjäyttämiselle.

Jerusalem

Israelissa pääministeri Benjamin Netanjahun syrjäyttämiseen tähtäävillä puolueilla on enää keskiviikko aikaa löytää sopu uudesta hallituksesta.

Tehtävä ei ole helppo, sillä mahdolliseen koalitioon kuuluisi niin vasemmistoa, maltillista keskustaa kuin kovan linjan uskonnollisia nationalisteja.

Takaraja on vuorokauden vaihtumisessa. Israel on samalla aikavyöhykkeellä kuin Suomi.

Uuden hallituksen muodostamiseksi yhteistyöstä pitäisi sopia lähes kymmenen puolueen kesken. Enemmistöön 120-paikkaisessa parlamentissa, knessetissä, tarvittaisiin myös tukea joiltakin Israelin arabipoliitikoilta.

Hallituksen muodostamista johtaa keskustalaisen Yesh Atid -puolueen Yair Lapid. Hän sai tehtävän kuukausi sitten, kun Netanjahu oli epäonnistunut omassa yrityksessään.

Lapidin kerrottiin viikonvaihteessa sopineen jo periaatteessa hallitusyhteistyöstä Yamina-puolueen Naftali Bennettin kanssa, joka edustaa uskonnollista kansallismielisyyttä. Myöhään tiistaina osapuolten kerrottiin viimeistelevän yhteistyön ehtoja.

Israelin mediassa on kerrottu, että pääministerinä aloittaisi Bennett, jolta Lapid ottaisi hallituksen johtovastuun hallituskauden puolivälissä.

Yamina-puolueen Naftali Bennett osallistui knessetin eli Israelin parlamentin erityisistuntoon keskiviikkona Jerusalemissa.

Israelin politiikka on ollut pitkään umpisolmussa: maassa on järjestetty jo neljät parlamenttivaalit kahden vuoden kuluessa. Hankalista hallituskuvioista huolimatta oikeistolainen Netanjahu on pysynyt Israelin johdossa yhtäjaksoisesti yli 12 vuotta ja yhteensä yli 15 vuotta, pidempään kuin yksikään toinen Israelin pääministeri.

Jos Lapid epäonnistuu hallituksen muodostamisessa eikä uutta pääministeriehdokasta löydy, israelilaiset joutuvat todennäköisesti äänestämään jo viidensissä parlamenttivaaleissa runsaassa kahdessa vuodessa.