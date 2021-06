Järjestö: Itsemurhaa oikeudessa yrittänyt valko­venäläinen oppositio­aktivisti on viety takaisin vankilaan

Stepan Latipov vietiin eilen oikeussalista sairaalaan, jossa hänet leikattiin.

Minsk

Valko-Venäjällä vangittu poliittinen aktivisti Stepan Latipov on viety takaisin vankilaan sen jälkeen, kun hän yritti lävistää kaulansa oikeudenkäynnissä itsemurhayrityksessä, kertoo kansalaisjärjestö Visna.

Visnan mukaan Latipov, 41, yritti itsemurhaa koettuaan painostusta vankeudessa. Aktivisti vietiin eilen oikeussalista sairaalaan, jossa hänet leikattiin.

Valko-Venäjällä tuhansia opposition aktivisteja ja mielenosoittajia on pidätetty viime vuonna alkaneiden hallituksen vastaisten mielenosoitusten jälkeen. Latipov on ollut vangittuna viime vuoden syyskuusta lähtien. Hän on syytteessä muun muassa virkavallan vastustamisesta.

