Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on ilmoittanut lähettävänsä kaksi uutta luotainta Venukseen tutkiakseen planeetan ilmakehää ja sen geologisia piirteitä. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Luotaimet on tarkoitus lähettää vuosina 2028–2030. Nasan johtaja Bill Nelson totesi BBC:n mukaan, että luotaimet tarjoavat ”mahdollisuuden tutkia planeettaa, jolla emme ole käyneet yli 30 vuoteen”. Nasa ilmoitti uusista Davinci + - ja Veritas-avaruus­operaatioistaan Nasan päämajassa Washingtonissa keskiviikkona 2. kesäkuuta.

Edellinen kerran luotain on käynyt Venuksessa vuonna 1990.

Luotainten tehtävänä on muun muassa mitata Venuksen ilmakehää selvittääkseen sen muodostumista ja kehittymistä. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa planeetan pintaa ja tutkia, miksi Venus kehittyi eri tavalla kuin Maa.

Venus on aurinkokunnan toinen planeetta auringosta lukien. Se on myös aurinkokunnan kuumin planeetta, jonka pintalämpötila on noin 500 astetta.