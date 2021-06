Faucin työnä oli neuvoa valtakunnan pääskeptikkoa Donald Trumpia koronapolitiikassa.

Yhdysvalloissa on tullut julki tuhansia sähköposteja, joiden lähettäjä tai vastaanottaja on ollut maan koronapolitiikasta julkisuudessa paljolti vastannut allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci.

Koronatsaarina tunnetun Faucin sähköpostit eivät sisällä suuria kohupaljastuksia, mutta ne tarjoavat uuden kurkistusikkunan hyvin stressaavaan asemaan joutuneesta asiantuntijasta pandemian keskellä ja presidentti Donald Trumpin neuvonantajana.

"Valkoinen talo käy ylikierroksilla. Muistuttaa pernaruton jälkeisiä aikoja", Fauci totesi yhdessä sähköpostiviestissään koronakriisin alkuvaiheessa helmikuussa 2020.

Viittaus pernaruttoon liittyy pernaruttobakteeria sisältäviin kirjeisiin, joita lähetettiin Yhdysvaltain kongressin jäsenille ja medialle syksyn 2001 terrori-iskujen jälkeen. Pernaruttokirjeet surmasivat viisi ihmistä ja syyskuun 11 päivän terrori-iskut noin 3 000.

Koronavirustautiin on kuollut noin 600 000 amerikkalaista.

BuzzFeed-sivusto, The Washington Post -lehti ja CNN-kanava saivat Faucin sähköposteja nähtäväkseen Yhdysvaltain julkisuuslainsäädännön perusteella. Sähköposteista on pimitetty osa tietoja, joten niiden sisältö ei ole kaikilta osin tiedossa.

80-vuotiaan Faucin tilanteesta teki erityisen se, että hän joutui koronakriisin keskelle hyvin poikkeuksellisesti käyttäytyneen presidentin Trumpin ollessa vallassa. Trump oli valtakunnan pääskeptikko, mitä tuli asiantuntemukseen ja tieteelliseen tietoon suhtautumisessa. Yhdessä vaiheessa Trump vihjasi, että hän saattaa erottaa Faucin.

Trumpin kannattajien näkökulmasta Fauci ja muut korona-asiantuntijat olivat vouhottajia, joiden tavoitteena oli karkeasti ottaen Yhdysvaltain talouden kaataminen ja ihmisten orjuuttaminen. Fauci ja hänen perheenjäsenensä saivat osakseen tappouhkauksia ja joutuivat hankkimaan henkivartijoita.

"Kaikki hyvin, paitsi että maailmassa on joitakin hulluja ihmisiä", Fauci totesi sähköpostissaan kiinalaiskollegalle, joka oli huolestunut Faucin turvallisuudesta.

BBC:n mukaan Faucin sähköposteja on luettu Yhdysvalloissa voimakkaasti ideologisten silmälasien läpi: ne ovat kuin ”Rorschachin musteläiskätesti, joka kertoo enemmän itsestäsi kuin musteläiskästä”.

Esimerkiksi republikaanisenaattori Rand Paul on todennut kirjeenvaihdon osoittavan, että Fauci on sankarin sijaan "valtava huijaus".

Faucin kanssa julkisestikin yhteen ottanut Paul on ollut sitä mieltä, että kasvomaskien käytössä on ollut pitkälti kyse teatterista, etenkin jos niitä pitävät koronan jo sairastaneet tai rokotetut ihmiset, kuten hän totesi maaliskuussa kongressin edessä olleelle Faucille. Fauci vastasi Paulille, että teatterin sijaan kyse on ihmisten suojelemisesta.

Helmikuussa 2020 Fauci kuitenkin ohjeisti sähköpostissa lentomatkalle lähtenyttä entistä terveysministeriä Sylvia Burwellia näin: "En suosittele, että pitäisit maskia, varsinkin kun olet menossa hyvin matalan riskin paikkaan", Fauci totesi ja kertoi, mitä tutkimusten perusteella tiedetään maskien suojaavasta vaikutuksesta.

Ilman sähköpostejakin on ollut tiedossa, että Faucin ja tuhansien muiden asiantuntijoiden käsitykset koronaviruksesta ja sen leviämisestä ovat muuttuneet tai tarkentuneet viimeisen 18 kuukauden aikana.

Faucista tuli maassaan supertähti, jonka suosiosta tehtiin mielipidekyselyjä. Viime lokakuussa tehdyssä Morning Consult -kyselyssä kävi ilmi, että 32 prosenttia amerikkalaisista ajatteli Faucin tehneen "erinomaista" työtä koronakriisin keskellä. Trumpille tällaisen arvosanan antoi 20 prosenttia kansasta.

Demokraateista lähes 80 prosenttia ajatteli Faucin tehneen hyvää tai erinomaista työtä, kun republikaaneista näin ajatteli 54 prosenttia.

Tartuntatautiviraston johtajan työnsä ohella Fauci on toiminut seitsemän Yhdysvaltain presidentin neuvonantajana. Heistä ensimmäinen oli Ronald Reagan, jonka virkakauteen 1980-luvulle osui muun muassa hi-viruksen leviäminen.

Koronan aikana Faucista on tullut kulttihahmo, joka on päätynyt kaikkeen mahdolliseen lastenkirjasta t-paitoihin ja olutmukeihin.

Faucin roolin keskeisyydestä kertoo se, että Facebookin perustaja Mark Zuckerberg maanitteli Faucia osallistumaan Facebookin käynnistämään koronatiedotuskampanjaan. Tuttavallisesti ”Tonylle” kirjoittanut "Mark" huomautti sähköpostissaan, että hänellä olisi tarjolla "200+ miljoonan" amerikkalaisen yleisö ja maailmanlaajuisesti 2,5 miljardia silmäparia.

"Uskon, että olisi hyödyllistä saada video sinusta, koska ihmiset luottavat asiantuntijoihin ja haluavat kuulla heitä mieluummin kuin jotain virastoja tai poliitikkoja", Zuckerberg kirjoitti Faucille maaliskuun 15. päivä 2020.

Zuckerbergin viestin päivämäärä muistuttaa, että alkuvaiheessa koko maailma oli samassa veneessä koronan suhteen. Päivä viestin lähettämisen jälkeen Suomen hallitus ja presidentti totesivat "Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi".

Faucin sähköposteista kertoneissa uutisissa näkyy selvästi se, että mitään erityisen kiihdyttävää kommenttia hän ei ole Trumpista tai muustakaan lausunut. Esimerkiksi yhden CNN-kanavan siteeraaman sähköpostin sisältö helmikuulta 2020 tuskin päätyy sitaattien maailmanhistoriaan: "Olen todella väsynyt. Ei ole tullut paljon nukuttua viime päivinä."