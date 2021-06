Israelin uusi hallitus on kuin Frankensteinin hirviö, joka saattaa syöstä Netanjahun lopullisesti vallasta

Kahdeksan puolueen hallitus sisältää jymy-yllätyksen: Ensimmäistä kertaa mukana on palestiinalaisia edustava islamistinen Ra’am-puolue.

Aikaa oli enää 38 minuuttia. Israelin hallituksen muodostamisesta piti sopia, ennen kuin keskiviikko vaihtuisi torstaiksi. Sitten hallitusneuvottelija Jair Lapid soitti presidentti Reuven Revlinille ja kertoi hyviä uutisia.

Täpärälle meni, mutta lopputuloksena Israeliin on muodostumassa hallitus hyvin sekalaisesta seurakunnasta. Palasia on äärioikealta vasempaan laitaan, ainoana yhteisenä nimittäjänä se, että kaikki vastustavat pääministeri Benjamin Netanjahun jatkoa Israelin johdossa.

Suurin uutinen tässä vaiheessa on se, että oikeistolaisen Netanjahun yhteensä 15 vuotta kestänyt valtakausi Israelin johdossa on ainakin teoriassa päättymässä. Israelin parlamentti eli knesset äänestää hallituksen hyväksymisestä lähipäivinä.

Jos hallitus hyväksytään, Israelia hallitsee kahdeksasta melko pienestä puolueesta kasattu koalitio. Ainakin lähtökohtaisesti uusi hallitus vaikuttaa varsinaiselta Frankensteinin hirviöltä. Niin erilaisista palasista se on kursittu kokoon, ettei toimintakelpoisuutta voi taata.

Ensimmäisenä pääministeriksi nousisi oikeistolaista ja uskonnollista nationalismia edustavan puolueliiton Jaminan johtaja Naftali Bennett. Tämän jälkeen pääministeriksi nousisi keskustalaisen Jesh Atid -puolueen johtaja, hallitusneuvottelijana toiminut Jair Lapid.

Millainen Israelin uusi mahdollinen hallitus on, ja miten se vaikuttaa keskeisiin kysymyksiin – erityisesti Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemiseen?

Pääministeriksi ensimmäisenä nouseva Bennett on Yhdysvalloista siirtolaisena saapuneen perheen vesa. Hän on toiminut Israelin armeijan erikoisjoukoissa ja luonut omaisuuden ohjelmistoyrityksessä.

Lisäksi hän edustaa juutalaisen nationalismin kovinta ydintä eli siirtokuntalaisia. Bennett on toiminut juutalaissiirtokuntia Länsirannalla puolustavan Jesha-neuvoston johdossa. Hän vastustaa palestiinalaisten oman valtion perustamista ja haluaa liittää Länsirannan Israeliin.

Bennett, joka oli aiemmin Netanjahun liittolainen, on kutsunut itseään Netanjahua oikeistolaisemmaksi. Voi siis olettaa, ettei Bennettin johtama Israel ole helposti taivutettavissa rauhanprosessiin Israelin ja palestiinalaisten välillä – saatikka taipumaan kansainvälisen painostukseen, jolla pyritään estämään laittomien siirtokuntien laajentaminen.

Naftali Bennett (oik.) ja Jair Lapid.

Puolueena Bennettin edustama Jamina on silti hiirulainen. Se sai maaliskuun vaaleissa vain seitsemän paikkaa 120-paikkaisesta knessetistä. Netanjahun Likud-puolueella paikkoja on 36.

Bennettin jälkeen pääministeriksi nousisi keskustalainen Jair Lapid, jonka puolueella on 17 paikkaa knessetissä

Lapid, 57, on entinen toimittaja ja uutisankkuri. Hän siirtyi politiikkaan yhdeksän vuotta sitten ja on toiminut Netanjahun hallituksen valtionvarainministerinä.

Lapidia pidetään Israelissa jonkinlaisina sekulaarin politiikan kasvoina. Tätä taustaa vasten voi pitää erikoisena, että juuri hän kasasi hallituksen, jossa mukana on hyvin uskonnollisia puolueita.

Lapid jopa suostui luovuttamaan ensimmäisenä pääministerivuoronsa Bennettille. Tämä kertonee siitä, että Lapid pitää Netanjahun syrjäyttämistä tärkeämpänä kuin omaa valta-asemaansa.

Israeliin uuteen hallitukseen sisältyy myös jymy-yllätys. Ensimmäistä kertaa juutalaisvaltion historiassa hallitukseen on nousemassa Israelin arabiväestöä eli palestiinalaisia edustava puolue. Eikä mikä tahansa puolue vaan konservatiivinen, islamistiseksi luonnehdittu Ra’am.

Hallituksen nousun ohella Ra’am- puolue ja sen johtaja Mansur Abbas ovat saamassa johdettavakseen knessetin sisäasiainvaliokunnan.

Ra’am-puolueen johtaja Mansur Abbas.

Abbas kommentoi uutta hallitusta sanomalla, että Israelin palestiinalaiset pääsevät nyt vaikuttamaan moniin polttaviin kysymyksiin, kuten asuntokriisiin, sekä kamppailemaan ”väkivaltaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta” vastaan.

Mainittujen puolueiden lisäksi mukana hallituksessa ovat muun muassa vasemmistopuolueet Meretz ja Työväenpuolue sekä oikeistonationalistinen Israel Beiteinu.

Tällä kokoonpanolla voinee odottaa, että hallitus yrittää keskittyä käytännön asioiden kuten talouden ja asumisen sekä sisäisen turvallisuuden kehittämiseen. Voi olla, että suuremmat kiistakysymykset jäävät käsittelemättä.

Toisaalta hallitus on niin hauras, ettei sen nopea hajoaminen tulisi kenellekään yllätyksenä.

Sekään ei ole varmaa, etteikö Netanjahu voisi vielä palata huipulle. Vuodesta toiseen hän on pudonnut jaloilleen kuin kissa ja onnistunut turvaamaan jatkonsa vallan huipulla mahdottomissakin tilanteissa. Häntä syytetään oikeudessa vakavista korruptiorikoksista, joista voi pahimmassa tapauksessa koitua vankilatuomio.

Benjamin Netanjahu

Netanjahun valta-aikaa on leimannut Israelin politiikan oikeistolaistuminen ja vastakkainasettelun kärjistyminen palestiinalaisten ja Israelin juutalaisten välillä. Tätä taustaa vasten Israelin uusi hallitus näyttää ainakin monipuolisemmalta, joltakin uudelta.

Aika näyttää myös sen, merkitseekö uusi sekasikiöhallitus loppua krooniselle pattitilanteelle, joka on piinannut Israelin politiikkaa vuosia. Israelissa on kahden vuoden sisään pidetty jo neljät vaalit, joiden tuloksen pohjalta on ollut käytännössä mahdotonta muodostaa toimivaa hallitusta.

Nyt pöydällä on kakku, joka näistä aineksista oli mahdollista leipoa.