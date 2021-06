Venäjällä on tällä viikolla otettu kiinni kaksi näkyvää oppositio­toimijaa. Lisäksi kaksi riippumatonta verkkolehteä kertoi lopettavansa toimintansa.

Moskova

Venäjällä kriittisten äänten asema on tällä viikolla muuttunut entistä ahtaammaksi, kun näkyviä oppositio­hahmoja on pidätetty, kaksi riippumatonta viestintä on kertonut toimintansa lopettamisesta ja uusia lakihankkeita on pantu vireille.

Vallanpitäjät kovensivat otteitaan, kun maan tunnetuin oppositio­poliitikko Aleksei Navalnyi palasi alkuvuodesta Venäjälle. Aktivisteja on pidätetty ja vangittu, minkä lisäksi kaikenlainen paine kriittisiä ääniä vastaan on voimistunut.

Monet asiantuntijat ovat selittäneet tämän viikon otteita syksyn duuman­vaaleilla, joita ennen pelikenttä halutaan tyhjentää. Toiset odottavat vainon kiihtyvän niiden jälkeenkin.

Maanantaina poliisi otti Pietarissa kiinni Avoin Venäjä -järjestön entisen johtajan Andrei Pivovarovin Puolaan lähdössä olleesta koneesta.

Avoin Venäjä oli entiseen oligarkkiin Mihail Hodorkovskiin kytköksissä ollut järjestö, joka lopetti äskettäin toimintansa suojatakseen jäseniään. Pivovarovia epäillään ”ei-toivottuja” järjestöjä koskevan lain rikkomisesta. Osin kyse on hänen vuonna 2020 julkaisemaan Facebook-päivityksestä.

Tiistaina viranomaiset pidättivät oppositio­poliitikon ja entisen kansanedustajan Dmitri Gudkovin. Hänen rikosepäilynsä liittyy väitettyihin vuokra­epäselvyyksiin, mutta torstaina viranomaiset avasivat uuden rikostutkinnan kotietsinnässä löydetyistä patruunoista.

Verkkolehti Projektin mukaan taustalla on mielipidemittaus, joka kertoi Gudkovin suuresta suosiosta vaalipiirissä, jossa hän aikoi ehdolle.

Torstaina taas verkkolehti Vtimes ilmoitti lopettavansa toimintansa. Viime vuonna toimintansa aloittaneen lehden perustivat talouslehti Vedomostin entiset toimittajat, kun lehden päätoimittaja vaihdettiin Kremlille kuuliaiseksi.

Viranomaiset lisäsivät viime kuussa lehden taustatoimijan ulkovaltain agentti -listalle. Toimitus kertoi, että se karkotti paitsi rahoittajia ja ilmoittajia, myös lähteitä ja haastateltavia.

Arvostettu uutissivusto News.ru ilmoitti jo maanantaina lopettavansa toimintansa. Sen mukaan suuret ilmoittajat alkoivat karttaa sitä vuonna 2014, ”ja loput alkoivat pelätä tänä vuonna”.

Moni odottaa tilanteen vielä pahenevan.

”Vein pois ja tuhosin kaikki vanhat puhelimeni, varmuuden vuoksi tuhosin myös kaikki vanhat muistiinpanoni. Osoitekirjat. Kävin myös läpi kirjastoni, johon he voisivat tarttua. Reppu on pakattu”, oppositio­hahmo Jevgeni Roizman sanoi keskiviikkona verkkolehti Znakille.

Mielipidemittauslaitos Levada-keskuksen huhtikuussa julkaistun mittauksen mukaan 52 prosenttia venäläisistä pelkääkin ”vainojen paluuta”. Vuosi sitten osuus oli 39 prosenttia.

Ajatushautomo R.Politikin johtaja Tatjana Stanovaja totesi Telegramissa maanantaina, etteivät kohteena ole enää vain Navalnyin ja Hodorkovskin järjestöt.

”Venäjän valtion politiikka kukistaa järjestelmän ulkopuolinen oppositio on nyt muuttumassa kaiken­kattavaksi kampanjaksi, jossa kohteina ovat kaikki järjestelmän­vastaisten mielialojen ilmaisut”, Stanovaja arvioi.