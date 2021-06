Ruotsin hallitus on epäonnistunut pandemian hoidossa kuudella eri tavalla, arvioi perustuslaki­valiokunta

Muun muassa testauskapasiteetin kasvattaminen ja tartuntojen jäljitys etenivät liian hitaasti.

Tukholma

Ruotsin hallituksen pandemianhoidossa on ollut monia puutteita, katsoo maan perustuslakivaliokunta.

”Valiokunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut pandemian hoidossa. Se on vakavaa”, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Karin Enström puheenvuorossaan, joka näytettiin suorana lähetyksenä ruotsalaismedioissa torstaina puoliltapäivin.

Valiokunnan mukaan puutteita on ollut kuudella eri alueella. Muun muassa testauskapasiteetin kasvattaminen ja tartuntojen jäljitys etenivät liian hitaasti. Lisäksi vanhusten suojaamisessa epäonnistuttiin; hallitus asetti vanhainkoteja koskevan vierailijakiellon liian hitaasti. Myös pandemialainsäädännön valmistelu ja käyttöönotto olisi pitänyt valiokunnan mukaan sujua nopeammin.

Valiokunnan mukaan myös hallituksen kokonaisstrategia ja vastuukysymykset koronatoimenpiteiden suhteen olivat epäselviä.

Hallituksen koronalinjan arviointi oli osa valiokunnan vuosittaista hallitusta koskevaa tarkastusta, jonka aikana valiokunta paneutui myös muihin asioihin.

Tärkeintä oli kuitenkin koronalinjan arviointi.

Valiokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue maltillista kokoomusta edustava Karin Enström sanoi, että valiokunta ei halunnut ottaa kantaa siihen, mikä hallituksen puutteista oli vakavin. Enström kuvaili koronakriisiä yhdeksi suurimmista Ruotsia kohdanneista modernin ajan kriiseistä. Hän muistutti, että kriisi on yhä käynnissä.

”Olemme tarkastaneet sen, mikä on on ollut mahdollista tarkastaa. Uskon, että meidän on jatkettava arviointia tulevaisuudessa”, hän sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan.

Valiokunta kuuli hallituksen edustajia huhtikuussa. Tuolloin pääministeri Stefan Löfveniltä kysyttiin muun muassa siitä, oliko Ruotsin strategiana pyrkiä saavuttamaan laumaimmuniteetti.

Löfvenin mukaan ei.

”Haluan voimakkaasti kiistää kaikki spekulaatiot, joita olen kuullut pitkään, että laumaimmuniteetti olisi ollut osa jotain strategiaa. Että osan kansasta olisi annettu saada tartunta. Ei tietenkään”, hän sanoi.

Lue lisää: Ruotsin pääministeri Löfven kyseenalaisti yhteiskuntien sulun tehokkuuden ja puolusti maansa strategiaa: Tavoitteena ei hänen mukaansa koskaan ollut lauma­immuniteetti

Ruotsissa on kirjattu yli miljoona koronatartuntaa ja yli 14 400 koronaan liittyvää kuolemaa. Viime aikoina tartuntojen määrä on lähtenyt voimakkaaseen laskuun. Tällä viikolla Ruotsissa on höllennetty rajoituksia, ja esimerkiksi ravintolat saavat anniskella alkoholia myöhempään. Aiemmin anniskelu piti lopettaa kello kahdeksan, mutta nyt alkoholia saa myydä iltakymmeneen asti.