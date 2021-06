Hongkongissa otettiin taas kiinni tunnettu demokratia-aktivisti, poliisi on kieltänyt Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn muistopäivän kulkueen

Viime vuonna Kiina ajoi Hongkongissa läpi niin kutsutun kansallisen turvallisuuden lain, jonka nojalla suuri osa toisinajattelusta ja Kiinan vallan vastustamisesta on kriminalisoitu.

Hongkongissa poliisi on ottanut kiinni tunnetun demokratia-aktivistin Chow Hang-tungin, kertoo uutistoimisto AFP. Uutistoimiston toimittaja näki kiinniottotilanteen.

Chow kuuluu Hong Kong Alliance -ryhmän johtajiin. Ryhmä on järjestänyt kaupungissa suuria kynttiläkulkueita aina Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn muistopäivänä, jota vietetään tänään perjantaina. Hongkongin poliisi on tänä vuonna kieltänyt kokoontumisen koronavirusuhkaan vedoten.

Kiinan erityishallintoalueella on kuitenkin todettu viimeisen kuukauden aikana päivittäin vain muutamia uusia korontartuntoja. AFP:n mukaan todettujen tapausten tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

Viime vuonna Kiina ajoi Hongkongissa läpi niin kutsutun kansallisen turvallisuuden lain, jonka nojalla suuri osa toisinajattelusta ja Kiinan vallan vastustamisesta on kriminalisoitu. Sen jälkeen jo kymmeniä aktivisteja vastaan on nostettu syytteitä ja heitä on tuomittu vankilaan.

AFP:n poliisilähteen mukaan Chow otettiin kiinni laittomien julkisten kokoontumisten edistämiseen liittyvän pykälän nojalla.

Hong Kong Alliance oli ilmoittanut poliisin kiellon jälkeen, että kynttiläkulkuetta ei järjestetä. Asianajajana työskentelevä Chow olikin kuitenkin kertonut haastatteluissa, että hän suunnitteli menevänsä yksin Victoria-puistoon, jonne kulkueen on ollut tapana kokoontua.

Muistokulkue kiellettiin myös viime vuonna, tuolloinkin virallisesti koronan vuoksi. Kymmeniä tuhansia ihmisiä kokoontui kuitenkin puistoon kiellosta huolimatta.

Tuhannet opiskelijat marssivat Kiinan Pekingissä Taivaallisen rauhan aukiolle keväällä 1989 vaatimaan uudistuksia ja demokratiaa. Kesäkuun alussa maan hallinto päätti lähettää tankkeja ja aseistettuja sotilaita hajottamaan mielenosoituksen. Arviot kuolleiden määrästä ulottuvat joistakin sadoista useaan tuhanteen.

Hongkong on ollut ainoa Kiinan hallintaan kuuluva alue, jossa Taivaallisen rauhan aukion tapahtumia on ollut mahdollista muistella suuressa, avoimessa kokoontumisessa. Manner-Kiinassa muistopäivän lähenemistä on yleensä seurannut internet-sensuurin tiukentuminen, AFP kertoo.