Lontoo

Presidentit vaihtuvat, mutta kuningatar pysyy.

Britannian kuningattarella Elisabetilla, 95, on sunnuntaina työpäivä. Hän emännöi Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia ja tämän vaimoa tohtori Jill Bidenia Windsorin linnassa, kun johtavien teollisuusmaiden G7-kokous on päättynyt. Tarjolla on teetä.