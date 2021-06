Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huippukokous Sveitsin Genevessä on suuroperaatio, eikä sen merkitystä kannata vähätellä suurvaltojen kylmistä väleistä huolimatta, sanoo Venäjä-asiantuntija Kadri Liik HS:lle.

Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Joe Biden ja Vladimir Putin tapaavat keskiviikkona geneveläisessä villassa. Rakennusta ympäröivä puisto on suljettu piikkilangalla, ja alueen ilmatilaa valvoo Sveitsin armeija.

Geneve

Geneve on helteisenä kesäpäivänä siitä hieno kaupunki, että syvimmillään yli 300 metrin syvyiseen Genevenjärveen voi pulahtaa uimaan suoraan kaupungilta.

Nyt kun koko maailman katse kohdistuu Sveitsiin ja Geneveen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Joe Bidenin ja Vladimir Putinin tapaamisen takia, kaupunkilaiset joutuvat luovuttamaan rantaviivojaan tilapäisesti pois.

Rantoja ja kaupungin katuja suljetaan vuorokaudeksi laajalta alueelta. Piikkilankarullaa on vedetty satojen metrien matkalle tapaamispaikan ympärille jo viime viikolla.

”Outoa”, sanoo Genevenjärven rannalla muutaman sadan metrin päässä huippukokouksen näyttämöstä istuva Damien Grandjean.

Hän heittelee koiralleen palloa veteen huippukokouksen aattona. Vaikka Geneve on yli vuosisatainen kansainvälisen yhteistyön tyyssija, nyt on käynnissä niin kovan luokan valmistelu, että se on geneveläisillekin uutta.

Sveitsin ilmavoimat vartioi kokousalueen ilmatilaa kolme päivää. Tuhat sveitsiläistä sotilasta on saapunut Geneven kantonin poliisin tueksi. Mielenosoitukset on kielletty tapaamispäivänä, ja geneveläisiä kannustetaan tekemään töitä kotona.

Kun suurvallat kohtaavat, massiiviset turvallisuus- ja mediajärjestelyt ovat tarpeen. Toimittajia kokoukseen on ilmoittautunut noin tuhat – siitä huolimatta, että itse kokouksesta ei odoteta mitään suurta läpimurtoa.

Damien Grandjean istui rannalla heittelemässä palloa koiralleen Genevenjärveen huippukokouksen alla. Suositusta rannasta on vain kivenheitto kokouspaikalle, ja keskiviikkona se on suljettuna paikallisilta asukkailta.

Venäjä-asiantuntija Kadri Liik European Council on Foreign Relations -tutkimus­laitoksesta sanoo HS:n haastattelussa, että on itse asiassa hyvä, kun odotukset eivät ole suuret. On parempi, että ne ovat asianmukaiset.

Venäjän ja lännen suhteet ovat nyt kylmät. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että suhteiden hoitaminen ja suurvaltajohtajien tapaaminen on tärkeää. Siinä mielessä tilanne vertautuu Liikin mukaan kylmän sodan aikoihin, vaikka erojakin on.

”Kun ottaa huomioon kaaoksen, joka maailmassa vallitsee, tämä voi olla merkkipaalu suhteiden hoitamisessa tuleviksi vuosiksi”, hän sanoo.

”Täytyy olla kanava, diplomatiaa, signaaleja, ja täytyy olla tilaisuus sanoa kannat ääneen.”

Esimerkiksi asevalvonnassa, joka on yksi kokouksen teemoista, on tärkeää säilyttää puheyhteys, hän sanoo.

Liikin mukaan keskiviikkona kannattaa tarkkailla äänensävyjä, tunnelmaa ja painotuksia.

17-vuotias geneveläinen Lara Teruge tuli potkulautailemaan kokouspaikan lähistölle tiistaina ennen kuin alue suljetaan.

”Mitään kovin kunnianhimoista ei voida saavuttaa. Jos ilmapiiri on rauhallinen, se on kiinnostavaa. Jos lausunnot ovat erityisen myönteisiä tai optimistisia, se on enemmänkin epäilyttävää”, hän sanoo.

Tapaamisen jälkeen lausuttavia sanamuotoja Ukrainasta ja Valko-Venäjästä tulkitaan Liikin mukaan mikroskoopilla, joten ne punnitaan myös etukäteen tarkasti.

Hänen mielestään on ihan ok, ettei ilmapiiri tule olemaan sydämellisen lämmin. Liian voimakas hyvä kemia kansainvälisten johtajien välillä voi olla myös ongelma: se saattaa häiritä asioiden hoitamista.

Liikin mukaan Bidenin käsitys Venäjästä vaikuttaa realistiselta ja Putin tuntuu tunnistavan sen ja kunnioittavan sitä.

”Eiväthän Putin ja Barack Obamakaan pitäneet toisistaan lainkaan. Obama ei tajunnut Putinia. Nyt tilanne on itse asiassa realistisemmalla tasolla kuin silloin.”

Bidenin etuna on se, että hän on toiminut varapresidenttinä ja ollut vastaavissa tilanteissa ennenkin.

Kokous herättää monissa geneveläisissä kiinnostusta ja ylpeyttä.

17-vuotias Lara Teruge kiinnostui kansainvälisistä asioista koulun maantiedon kurssilla ja tuli tiistaina katsomaan kokouspaikkaa, kun se oli vielä avoimena tavalliselle kansalle. Hän halusi nähdä kansainvälisen median toimintaa ja turvatoimia.

Opettaja Anne Sprungli Roseraien koulusta oli luokkansa kanssa matkalla Punaisen Ristin museoon ja päätti pysähtyä hetkeksi vilvoittelemaan YK-aukion suihkulähteille. Nations-aukio on vain muutaman sadan metrin päässä Hotel Intercontinentalista, jossa Yhdysvaltojen delegaatio majoittuu ja jonne johtava tie oli tiistaina suljettuna ja poliisivalvonnassa.

Yhdysvaltain presidentin majoittava hotelli Intercontinental oli tiistaina eristetty.

Biden ja Putin tapaavat Genevenjärven rantamilla, La Grange -puiston keskellä sijaitsevassa 1700-luvun villassa, jossa järjestettiin 1800-luvulla yksi Punaisen Ristin ensimmäisistä kokouksista.

Biden saapui Geneveen tiistai-iltapäivänä Brysselistä EU-johtajien huippukokouksesta. Putin saapuu Sveitsiin keskiviikkona ja tapaa ensin Sveitsin presidentin. Neuvotteluja käydään delegaatioiden välillä keskiviikkona iltapäivällä.

Suljetun puiston keskellä sijaitsevan Villa la Grangen molemmin puolin on pystytetty kaksi suurta valkoista telttaa tiedotus­tilaisuuksia varten. Jo etukäteen kerrottiin, että presidentit eivät tule yhdessä median eteen.

La Grange -puiston pääsisäänkäyntiä vartioivat leijonapatsaat puhdistettiin painepesurilla ennen kokouspäivää.

Puiston vieressä on noin neljänsadan metrin päässä tapaamispaikasta pitkä lava, jossa eri maiden tv-toimittajat saavat rivissä puhua kameroille suorassa lähetyksessä.

Maanantai-iltana Euroopan yleisradiounionin EBU:n työntekijät olivat paikalla rakentamassa lähetystekniikkaa tv-kanavia varten. Suurin osa toimittajista ei pääse sitä lähemmäs presidenttejä.

”Amerikkalaisten lentävä sirkus pääsee”, sanoo pohjoisirlantilainen kameramies Johnny Saundersson, jolla on vuosikymmenten kokemus suorista lähetyksistä eri puolilla maailmaa.

Bidenia seuraa yli sadan toimittajan joukko Yhdysvalloista, ja myös Putinia lähimmäksi pääsevät toimittajat tulevat hänen mukanaan Moskovasta.

Saundersson on serbialaisen kollegansa Ivan Stojanovicin kanssa rakentamassa kuvavirtatekniikkaa maanantai-iltana.

”Odotan 24-tuntisia työvuoroja, kuten yleensä”, Stojanovic sanoo.

Hän tekee freelancerina töitä EBU:lle ja on kiertänyt huippukokouksissa ja kriisialueilla kuvavirrasta vastaavana tuottajana jo 25 vuotta.

Serbialainen Ivan Stojanovic (oik.) ja pohjoisirlantilainen Johnny Saundersson ovat tutustuneet Bosnian sodassa ja tehneet yhdessä töitä uutistapahtumissa siitä asti. Nyt he varmistavat kuvavirran toimivuuden eri televisiokanaville.

Stojanovic ja Saundersson ovat tutustuneet Sarajevossa Bosnian sodan aikaan ja tehneet yhdessä paljon suoria lähetyksiä maailman uutistapahtumista. Stojanovic oli myös Helsingissä vuonna 2018, kun Putin ja Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump tapasivat.

Tapaaminen oli Yhdysvalloille poliittinen fiasko, mutta Stojanovicin mukaan se oli mediamielessä täydellinen. Hänen kannaltaan kiittäminen on paikallista yleisradioyhtiötä, joka on kuvavirran lähetyksessä aina huippukokouksen tärkein kumppani.

”Yle hoiti osuutensa yksinkertaisesti täydellisesti”, Stojanovic muistelee.