EU on kieltämässä Valko-Venäjän lentoyhtiöltä laskeutumisen EU-maiden lentokentille

Belavia on tehnyt suoria lentoja noin 20 Euroopan kaupunkiin – esimerkiksi Rooman ja Pariisin lisäksi myös Tukholmaan ja Helsinkiin.

Euroopan unioni on kieltämässä Valko-Venäjän valtiollista lentoyhtiötä Belaviaa laskeutumasta EU-valtioiden lentokentille, kertovat sekä uutistoimisto Reutersin että verkkolehti Politicon diplomaattilähteet.

Kiellon on tarkoitus astua voimaan tulevana keskiyönä Keski-Euroopan aikaa eli kello yksi aamuyöllä Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.

Sekä Reuters että Politico kertovat useaan lähteeseen vedoten, että kaikki EU-lähettiläät ovat hyväksyneet kiellon.

EU on kehottanut lentoyhtiöitä välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa oppositiovaikuttaja Raman Pratasevitšin pidätyksen jälkeen.

Pratasevitš ja hänen venäläinen naisystävänsä Sofia Sapega otettiin kiinni toissa sunnuntaina sen jälkeen, kun Valko-Venäjä oli pakottanut Ateenasta Vilnaan matkalla olleen Ryanairin matkustajakoneen laskeutumaan Valko-Venäjän Minskiin.

Seuraavalla viikolla EU antoi jäsenvaltioilleen tiukan ohjeen, että niiden lentoyhtiöiden tulisi välttää Valko-Venäjän ilmatilan kautta lentämistä.

Myös Yhdysvallat on ryhtynyt laatimaan pakotteita Aljaksandr Lukašenkan itsevaltaisesti johtamaa hallintoa vastaan.

Uutistoimisto Reuters kertoi toukokuun lopussa, että lisäpakotteet valmistuisivat kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Niiden kohteeksi on joutumassa yhdeksän valkovenäläistä valtio-omisteista yhtiötä. Yhdysvallat on myös purkamassa Valko-Venäjän kanssa solmitun kahdenvälisen ilmailusopimuksen. Se on sallinut yhdysvaltalaisten lentoyhtiöiden lentää Valko-Venäjän ilmatilassa ja päinvastoin.

Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja kertoi Reutersille perjantaina, että Valko-Venäjän tilanne on tarkoitus nostaa esille myös myöhemmin kesäkuussa pidettävässä G7-maiden kokouksessa.

G7-maita ovat Kanada, Ranska, Saksa, Italia, Japani, Yhdysvallat ja Britannia. Reutersin mukaan Britannia ei vielä perjantaina ollut hyväksynyt Ranskan ehdotusta kutsua kokoukseen Valko-Venäjän opposition edustajia.

Lentokenttien käyttökielto lentoyhtiö Belavialle ei ole vielä sama kuin EU:n määräämät pakotteet. Reutersin mukaan EU-johtajien on tarkoitus keskustella pakotteista ja hyväksyä ne 21. kesäkuuta.