Hakutulosten puuttuminen on uutistoimistojen mukaan herättänyt kysymyksiä mahdollisesta sensuurista verilöylyn vuosipäivänä.

Teknologiayhtiö Microsoftin Bing-hakukone ei näyttänyt perjantaina kuvahakuosumia hakusanoilla ”tank man”, käyttäjät raportoivat monissa maissa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tank man” on usein käytetty nimitys tuntemattomalle henkilölle, joka seisoo kuuluisassa kuvassa tankkien edessä Taivaallisen rauhan aukion mielenosoituksessa kesäkuussa 1989.

Uutistoimiston mukaan “tank man” -haut esimerkiksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Singaporessa ja monissa muissa maissa eivät näyttäneet lainkaan kuvahakutuloksia. Myöhään perjantai-iltana kyseinen kuvahaku ei tuottanut tuloksia myöskään Suomessa.

Kilpaileva hakukone Google näytti perjantaina useita osumia ”tank man” -haulle.

Kiina on tunnettu vaatimuksistaan sensuroida valtansa alla toimivien hakukoneiden tuloksia, mutta rajoitteet ovat harvoin voimassa muualla.

Microsoftin mukaan asia johtui ”inhimillisestä vahingosta, jota aktiivisesti yritämme korjata.”

Hakutulosten puuttuminen on Reutersin mukaan herättänyt kysymyksiä mahdollisesta sensuurista Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn vuosipäivänä, jota vietettiin perjantaina.

Vuonna 1989 tuhannet opiskelijat marssivat Kiinan Pekingissä Taivaallisen rauhan aukiolle vaatimaan uudistuksia ja demokratiaa. Maan hallinto lähetti tankkeja ja aseistettuja sotilaita hajottamaan mielenosoituksen, ja arviot kuolleiden määrästä ulottuvat joistakin sadoista useaan tuhanteen.

Hongkong on ollut ainoa Kiinan hallintaan kuuluva alue, jossa Taivaallisen rauhan aukion tapahtumia on ollut mahdollista muistella avoimessa kokoontumisessa, mutta Hongkongin poliisi on tänä vuonna kieltänyt kokoontumisen koronavirusuhkaan vedoten. Manner-Kiinassa muistopäivän lähenemistä on yleensä seurannut internet-sensuurin tiukentuminen, uutistoimisto AFP kertoo.