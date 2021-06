Laajojen tulvien epäillään aiheuttaneen maan romahtamiseen kaivosalueella.

Seitsemän kaivostyöntekijää on jumissa romahtaneessa kaivoksessa Meksikossa, kertoo uutistoimisto AFP.

Meksikon viranomaiset aloittivat pelastusoperaation perjantaina, mutta tuloksia ei ole vielä saatu.

Laajojen tulvien epäillään aiheuttaneen maan vajoamisen Meksikon pohjoisosan kaivosalueella.

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kertoi perjantaina hallinnon lähettäneen paikalle henkilöstöä turvaamaan alueen ja koordinoimaan kaivostyöntekijöiden pelastusoperaatiota.

Coahuila on Meksikon merkittävin kaivosalue, jossa on sattunut useita vakavia kaivosonnettomuuksia. Alueen historian vakavin onnettomuus on vuonna 2006 sattunut räjähdys. Onnettomuudessa kuolleiden 63 kaivostyöntekijän ruumiit ovat edelleen hautautuneina onnettomuuspaikalle.