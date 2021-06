Armeijan vallankaappaus on romahduttanut Myanmarin terveydenhuollon

Useimmat julkiset sairaalat ovat suljettuna tai armeijan valvonnassa.

Myanmarin terveydenhuoltojärjestelmä on romahtanut vallankaappausyrityksen jälkeen, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö tiedotteessaan.

Järjestön mukaan kaikkien Myanmarin vallankaappauksen osapuolten tulisi varmistaa terveydenhuollon esteetön pääsy alueelle.

Armeija kaappasi vallan Myanmarissa 1. helmikuuta, jonka jälkeen kansalaisten mahdollisuudet saada kattavaa terveydenhuoltoa ovat huonontuneet merkittävästi.

Lääkärit ilman rajoja kertoo, että monet julkiset sairaalat ovat edelleen suljettuna tai armeijan valvonnassa. Avoimet sairaalat taas eivät kykene hoitamaan kaikkia potilaita resurssipulan ja henkilöstön lakkoilun takia.

Tiedotteen mukaan myanmarilaiset joutuvat valitsemaan maksullinen yksityisen klinikan ja armeijan valvomien klinikoiden välillä. Armeijan valvomissa sairaaloissa erityisesti mielenosoituksiin osallistuneiden potilaiden turvallisuudesta ei ole takeita.

Armeija rajoittaa myös kansalaisjärjestöjen toimintaa. Turvallisuusjoukot ovat muun muassa kieltäneet Lääkärit ilman rajoja -järjestön tukemaa klinikkaa hoitamasta mielenosoittajia.

Potilaiden turvallisuuden lisäksi vaarassa ovat myös hoitotyöntekijät. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveydenhoitolaitoksia ja -henkilökuntaa kohtaan on hyökätty 179 kertaa vallankaappauksen alettua. Iskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä.