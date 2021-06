Asiantuntijoiden mukaan kasviliman lisääntyminen johtuu ilmansaasteista ja ilmastonmuutoksesta.

Marmaranmeri on Mustanmeren ja Egeanmeren yhdistävä sisämeri. Asiantuntijoiden mukaan se uhkaa kuitenkin muuttua sisämerestä sisämaan aavikoksi, jos Turkin ja maailman johtajat eivät ryhdy nopeisiin ilmastotoimiin.

Tänä keväänä Istanbulin asukkaat, meribiologit ja kalastajat ovat törmänneet huolestuttavaan näkyyn: Marmaranmeren pinta on peittynyt ruskean limakerroksen alle.

”Merirääksi” kutsuttua limaa havaittiin Turkissa ensimmäisen kerran jo vuonna 2007, kertoo brittilehti The Guardian. Tänä vuonna lima on kuitenkin vallannut poikkeuksellisen suuren pinta-alan ja uhkaa näin koko Marmaranmeren ekosysteemiä.

”Lapsuutemme aikana täällä oli erittäin rikas ekosysteemi. Vielä vuosi sitten täällä oli rikas ekosysteemi. Nyt tilanne on huono”, meribiologi Barış Özalp kertoo CNN:n videohaastattelussa.

”Merirään” aiheuttama luonnonkatastrofi etenee kerroksittain tukehduttaen meren asukkaat.

Ensin paksu limakerros peittää meren pinnan, jolloin veden alla elävät lajit jäävät ilman riittävää valoa ja happea. Vähitellen lima hajoaa, ja lopulta töhnäkerros laskeutuu meren pohjaan.

Siellä lima vie muilta eliöiltä hapen ja takertuu koralleihin ja mereneläviin. Kerran kuorensa avannut simpukka ei pääse enää sulkeutumaan.

Tutkijoiden mukaan merirään lisääntyminen johtuu ennen kaikkea ihmisten toiminnasta. Ilmastonmuutos on nostanut Marmaranmeren lämpötilaa, ja päästöjen kasvu on johtanut pienen sisämeren rehevöitymiseen.

”Minun mielestäni luonto sylkee kasvoillemme”, Istanbulin yliopiston professori Bayram Öztürk vastaa CNN:n toimittajalle, kun tämä kysyy, miten meribiologi näkee kasviliman.

Meren monimuotoisuuden pelastaminen vaatisi nopeita ympäristö- ja ilmastotoimia. The Guardianin mukaan oppositiossa oleva Tasavaltalainen kansanpuolue (CHP) on ehdottanut, että Turkki perustaisi valiokunnan limailmiön tutkimiseksi. Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin hallitus on kuitenkin jo hylännyt ehdotuksen.