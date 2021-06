Aikaisemmin täysi-ikäisiä kansalaisiaan ovat Syyriasta vankileiriltä kotiuttaneet ainakin Suomi, Saksa, Norja, Italia ja Belgia.

Hollanti on kotiuttamassa vankileiriltä Syyriasta yhden aikuisen naisen ja kolme lasta, kertoo hollannin yleisradioyhtiö NOS. Yleisradioyhtiön mukaan maan kansalaiset luovutettiin Hollannin viranomaisten edustajille Syyriassa lauantaina päivällä.

NOS perustaa tiedon paikallisiin lähteisiin, eikä maan oikeus- ja turvallisuusministeriö ole ainakaan vielä vahvistanut kotiuttamisuutista.

”Emme voi kertoa asiasta mitään”, ministeriön tiedottaja kommentoi hollantilaislehdistölle.

Myös Irakissa Kurdistanin alueella sijaitseva Kurdistan 24 -televisioyhtiö on kertonut tapauksesta. Sen mukaan yksi lapsista on orpo ja kaksi kotiutettavan naisen omia.

Hollanti ei ole aikaisemmin kotiuttanut Syyriasta täysi-ikäisiä kansalaisiaan, joilla on ISIS-kytköksiä.

Euroopan maista ainakin Suomi, Saksa, Norja, Italia ja Belgia ovat tähän mennessä kotiuttaneet täysi-ikäisiä kansalaisiaan Syyriasta.

Lue lisää: Al-Holin leirillä asuneet kaksi naista ja kuusi lasta on kotiutettu – Suomi haki ensi kertaa leiriltä pois aikuisia, joilla on Isis-kytköksiä

Myös ainakin Tanska on tehnyt linjauksen täysi-ikäisten kansalaistensa kotiuttamisesta, mutta yhtäkään sellaista ei ole maassa vielä pantu täytäntöön.

Lue lisää: Tanskan linjauksen jälkeen Ruotsi on nyt poikkeus – Näin Pohjoismaat suhtautuvat Isis-leireihin Syyriassa

Myös Hollannissa kansalaisten, joilla on ISIS-kytköksiä, tuominen pois Syyriasta on herättänyt paljon keskustelua. Maan tuomioistuin on aikaisemmin määrännyt, että Hollannin tulee pyrkiä auttamaan kansalaisiaan.

Kurdistan 24 arvioi, että Syyriassa on kurdien johtamien joukkojen hallussa yhä kymmeniä hollantilaisia ​​epäiltyjä ISIS-taistelijoita ja heidän perheitään.