Keiko Fujimori on saanut 52,9 prosenttia äänistä, kun 42 prosenttia äänestyspaikoista on laskettu.

Oikeistopopulistinen Keiko Fujimori on Perun presidentinvaaleissa niukasti johdossa, kun äänet on laskettu 42 prosentissa äänestyspaikoista. Fujimori on tähän mennessä saanut 52,9 prosenttia äänistä. Väliaikatuloksista uutisoi uutistoimisto AFP.

Vaalilaitoksen johto on huomauttanut, että laskematta on vielä runsaasti maaseudun äänestyspaikkoja. Niiden odotetaan tuovan ääniä vasemmistoradikaalille ehdokkaalle Pedro Castillolle.

Äänten tasaista jakautumista osattiin odottaa, sillä kannatusmittauksissa ehdokkaiden on todettu olevan tilastollisesti tasaväkisiä. Kummallakaan ehdokkaalla ei ole maassa laajaa tukea.

”He eivät ole laskeneet meidän ääniämme vielä”, Castillo sanoi tukijoilleen kotiseudullaan Tacabambassa, Perun pohjoisosassa.

Kysely äänestyspaikalta poistuville ennusti Fujimorin voittoa 50,3 prosentilla, mutta kolme tuntia sen jälkeen toinen laskelma taas enteili Castillon johtavan 50,2 prosentilla.

Edellä mainittu sai Castillon tukijoita protestoimaan Liman kadulle, minkä vuoksi ehdokas on vedonnut äänestäjiin ja pyytänyt heitä pysymään rauhallisena.

”Näin pienen eron vuoksi on olennaista pysyä varovaisina, ja sanon tämän kaikille perulaisille”, totesi myös Fujimori.