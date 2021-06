Harva povaa pitkää ikää sekalaiselle koalitiolle, joka on päättämässä Benjamin Netanjahun ennätyskauden Israelin pääministerinä.

Tel Aviv

Tel Aviv on ilmapiiriltään Jerusalemia liberaalimpi kaupunki, ja se kuuluu myös paikallisten puheissa.

”Tämän maan politiikka on vähän kuin sekoittaisi ruokaöljyä, vettä, valkosipulia ja chiliä”, Mikit Melech sanoo viettäessään aurinkoista sapattia, juutalaisten pyhäpäivää lauantaita, miehensä Ehudin kanssa aurinkorannalla Tel Avivissa.

”Hyvä, että arabit ovat mukana hallituksessa, sillä heidän tulonsa luo positiivista värinää.”

Ehud (vas.) ja Mikit Melech äänestivät maaliskuun vaaleissa keskustalaisen Jesh Atid -puolueen Jair Lapidia, joka neuvotteli viime viikolla kahdeksan puolueen koalition istuvan pääministerin Benjamin Netanjahun syrjäyttämiseksi.

Keskustalaisen Jesh Atid -puolueen Jair Lapid sopi viime viikolla hallitusneuvottelijana kahdeksan pienehkön puolueen koalitiosta.

Hallitusliittoumassa on puolueita oikeistosta, keskustasta ja vasemmistosta. Mukana on ensi kertaa Israelin palestiinalaisia edustava arabipuolue Ra’am ja sen johtaja Mansur Abbas.

Israeliin esitetyn hallituskoalition kahdeksan puolueen johtajat, ylävasemmalta myötäpäivään lukien: Jair Lapid (keskustalainen Jesh Atid), Naftali Bennett (oikeistolainen Jamina), Gideon Sa’ar (oikeistolainen Uusi toivo), Avigdor Lieberman (oikeistolainen Israel Beitenu), Merav Michaeli (sosiaalidemokraattinen Työväenpuolue), Mansur Abbas (arabi-islamistinen Ra’am), Benny Gantz (keskustalainen Sininen ja valkoinen), Nitzan Horowitz (sosiaalidemokraattinen Meretz).

Jos hallitus saa hyväksynnän Israelin parlamentissa eli knessetissä, Benjamin Netanjahun ennätyksellinen valtakausi päättyy. Netanjahu on ollut Israelin pääministerinä yhteensä yli 16 vuotta, joista 12 viime vuotta yhtäjaksoisesti.

Knessetin on määrä äänestää uuden hallituksen luottamuksesta sunnuntaina. Viimeinen mahdollinen päivä on maanantai. Koalition takana on tiettävästi 61 kansanedustajaa 120:stä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ylisti maansa terveydenhuollon työntekijöitä taistelusta koronaviruspandemiaa vastaan Jerusalemissa viime sunnuntaina.

Palmun alla nurmikolla Tel Avivissa istuu Amir Eshed, 77.

”Äänestän oikeaa laitaa siksi, että olin mukana laskuvarjojääkärinä taistelemassa vuonna 1973 jom kippur -sodassa. Kädessäni on vieläkin sirpale”, hän sanoo ja esittelee rystypuolella olevaa peukalonpään kokoista kohoumaa.

Vanhat kaunat Eshed on silti haudannut kauan sitten. Hän toivottaa arabit tervetulleeksi hallitukseen ja viittoo Tel Avivin rannoilta etelän suuntaan.

”Tuolla on Jaffan kaupunki, jossa asuu paljon arabeja. Minulla on siellä monta ystävää. Meidän täytyy pystyä asumaan yhdessä”, hän sanoo.

Uudessa hallituksessa pääministerinä toimisi ensin kaksi vuotta oikeistolaisen Jamina-puolueen Naftali Bennett ja sen jälkeen hallitusneuvottelija Lapid, joka aloittaisi ulkoministerinä.

Pääministeriehdokas Bennett vältti taitavasti liittoutumasta Netanjahun tai häntä vastustaneen Lapidin liittouman kanssa ennen vaaleja, sillä hän tiesi puolueensa olevan korvaamaton tuki Lapidille.

Bennett toimi monessa ministerin tehtävässä vuosina 2013–2020, viimeksi puolustusministerinä. Aikaisemmin Bennett oli Israelin erikoisjoukkojen sotilas, ja hän vaurastui myöhemmin it-alan yrityksissään. Hän on asunut pitkään Yhdysvalloissa.

Palestiinalaiset eivät usko Bennettin valinnan edistävän rauhanneuvotteluja, sillä hänet nähdään Netanjahuakin oikeistolaisempana. Bennett on sanonut kannattavansa Israelin siirtokuntien laajentamista Länsirannan palestiinalaisalueilla ja Länsirannan liittämistä Israeliin, vaikka siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Hallitusneuvottelujen aikana Bennett on lieventänyt arabeja koskevia puheitaan. Hän muun muassa pahoitteli, että on aiemmin kutsunut tulevaa hallituskumppaniaan Abbasia terroristiksi.

Hila paistattelee päivää rannalla isänsä Shimonin kanssa. Hila ei kerro sukunimeään, sillä hän on valtion virkamies.

”Lapid on liian kokematon, ja Bennett osaa paremmin informaatioteknologiaa kuin politiikkaa. En usko hallituksen olevan kovinkaan pitkäikäinen”, Hila sanoo.

Hila uskoo Netanjahun pitkän valtakauden perustuneen hyvään onneen. Hän pitää hyvänä, että Netanjahu joutuu vastaamaan korruptiosyytteisiin oikeudessa. Oikeudenkäynti alkoi keväällä 2020 ja jatkuu edelleen.

”Arabien osallistuminen hallitukseen heijastaa todellisuutta”, Hila arvioi.

Banana Beachin ranta Tel Avivissa oli ääriään myöten täynnä lauantaina.

Nuoripari Aviv ja El istuskelee rannan tuntumassa kävelykadulla. Hekään eivät kerro sukunimiään.

”Tärkein asia, jota odotamme uudelta hallitukselta, on turvallisuus. Israelissa on nyt kolme ’kansallisuutta’, ääripäinä ortodoksijuutalaiset ja -muslimit ja heidän välissään maallistuneet juutalaiset ja muslimit. Näiden kolmen ryhmän välisiä eroja pitää saada pienemmäksi”, he sanovat.

”Katsokaa vaikka, kuinka monta synagogaa on poltettu.”

Aviv ja El kaipaavat muutoksia myös talouteen.

”Mielestämme on väärin, etteivät ultraortodoksijuutalaiset maksa veroja”, he sanovat.

Tällä he tarkoittavat etupäässä harediortodokseja, jotka ovat usein köyhiä ja elävät sosiaalitukien avulla. Köyhyyteen on syynä lähinnä se, että haredimiehillä on tapana keskittyä täysipäiväisesti Tooran ja juutalaisten lakien tutkimiseen, jolloin naiset käyvät työssä ja synnyttävät lapsia.

Haredeja on noin 13 prosenttia Israelin väestöstä, ja heidän määränsä kasvaa kaksi kertaa nopeammin kuin Israelin väkiluku keskimäärin.