Sussexin herttuaparin perjantaina syntynyt tytär sai nimensä kuningatar Elisabethin ja prinssi Harryn edesmenneen äidin prinsessa Dianan mukaan.

Britannian prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan kertoivat sunnuntai-iltana saaneensa tyttären.

Parin toinen lapsi syntyi Kaliforniassa Santa Barbaran Cottage-sairaalassa perjantaina aamupäivällä. Tytär sai nimekseen Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Parin kerrottiin nimenneen tyttärensä kuningatar Elisabetin ja Harryn äidin prinsessa Dianan mukaan. Lilibetin on kerrottu olleen nyt 95-vuotiaan kuningatar Elisabetin lapsuuden lempinimi. Harryn äiti prinsessa Diana kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa vuonna 1997.

Sussexin herttuaparin tyttärelleen antama nimi on herättänyt runsaasti reaktioita ympäri maailmaa. Muun muassa brittimediat ovat kirjoittaneet lukuisia artikkeleita, joissa nimivalintaa ruoditaan.

Esimerkiksi brittilehti Daily Mail kysyy jutussaan, nimesivätkö Harry ja Meghan tyttärensä Lilibetiksi rakentaakseen sovintoa kuninkaallisen perheen kanssa.

Maaliskuussa Sussexin herttuapari esiintyi Oprah Winfreyn haastattelussa, jossa he puhuivat muun muassa rasismista sekä mielenterveysongelmien vähättelystä hovissa. Haastattelu aiheutti suurta kohua Britanniassa, ja sen katsottiin jopa ajaneen brittihovin jonkinlaiseen kriisiin. Haastattelu herätti tuolloin maailmanlaajuista huomiota. Herttuapari päätti alkuvuodesta luopua virallisista kuninkaallisista tehtävistään ja muutti Britanniasta Kaliforniaan.

Nimivalinta on herättänyt runsaasti kritiikkiä esimerkiksi brittilehtien keskustelupalstoilla, ja se on kerännyt paljon huomiota myös esimerkiksi Twitterissä.

Harryn ja Meghanin nimivalintaa on kritisoitu muun muassa siitä, että pariskunta on arvostellut hovia ja kuninkaallista perhettä kovin sanoin, eikä tyttären nimeäminen sen jälkeen kuningattaren lempinimen mukaan ole siksi hyväksyttävää.

Toisaalta nimivalintaa on pidetty myös kunnioittavana kuninkaallista perhettä kohtaan.

Esimerkiksi brittilehti The Sunin entinen hovitoimittaja Duncan Larcombe totesi BBC:lle, että ”nimi on kuninkaallisin, jonka voi antaa”. Hänen mukaansa nimivalinta on samalla ensimmäinen ja kenties ainoa sovinnon ele, jonka Sussexin pariskunta on ojentanut kuninkaalliselle perheelle sen jälkeen, kun he jättivät hovin viime vuonna.

Parilla on jo ennestään yksi lapsi, vuonna 2019 syntynyt Archie.

Oikaisu kello 17.41: Jutussa luki aiemmin, että Meghan ja Harry olisivat jättäneet brittihovin tänä vuonna. Todellisuudessa he jättivät hovin jo vuonna 2020.

