Jeskanen on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomien Pietarin-avustajana.

Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Jenni Jeskanen on valittu HS:n seuraavaksi Moskovan-kirjeenvaihtajaksi. Jeskasen ansiosta Helsingin Sanomilla on vastedeskin Venäjää tuntevat silmät itänaapurin pääkaupungissa.

Jeskanen työskenteli vuosina 2017–2020 HS:n Pietarin-avustajana, jolloin hän asui Pietarissa ja raportoi Helsingin Sanomiin etenkin Pietarin ja Suomen rajaseudun tapahtumista. Sen jälkeen hän on seurannut Venäjää ja sen lähialueita Helsingin toimituksesta käsin.

Helsingin Sanomien lisäksi Jeskasella on uutistyökokemusta Yleisradiolta, Taloussanomista, Savon Sanomista ja Karjalan Sanomista.

Koulutukseltaan Jeskanen on filosofian maisteri, pääaineenaan Venäjän kieli ja kulttuuri. Lisäksi hän on kansanterveystieteen maisteri.

Jeskanen aloittaa tehtävässä lokakuun alussa, kun nykyinen kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen palaa kautensa päättyessä Suomeen.

Jeskanen muuttaa Moskovaan aikana, jota ei monessakaan mielessä voi pitää valoisana. Venäjä pidätti ja vangitsi tunnetuimman oppositiopoliitikkonsa Aleksei Navalnyin, ja suhteet lännen kanssa kiristyvät kiristymistään.

”Navalnyi on telkien takana ja muutenkin oppositiota on yritetty siivota pois silmistä ja pois mielestä. On tärkeä seurata yhä autoritäärisemmäksi muuttuvan hallinnon ja opposition kamppailua”, Jeskanen toteaa.

”Lisäksi on tietysti konservatiivisten ja liberaalien arvojen kamppailu. Kaupunki vastaan maaseutu, naisten asema, nuorten uudenlainen maailmankuva”, hän luettelee.

Venäjällä on määrä järjestää vuonna 2024 presidentinvaalit. Presidentti Vladimir Putinin junailema perustuslain uudistus varmistaa, että hän voi halutessaan edelleen asettua ehdolle.

Jeskanen on sen verran kokenut Venäjän seuraaja, ettei halua ennustaa, onko juuri ehdolle asettuminen se tapa, jonka Putin valitsee oman ja lähipiirinsä tulevaisuuden turvaamiseksi.

”Venäjän tapahtumat yllättävät aina jollakin tavalla”, Jeskanen toteaa. ”Usein sitä ajattelee, että jotakin tiettyä asiaa ei voi tapahtua, mutta Venäjällä se onkin mahdollista.”

Tästä yksi tunnettu esimerkki on tietenkin Neuvostoliiton romahtaminen, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta ja joka yllätti oman aikansa uutisten seuraajat Suomessa ja lännessä aika lailla täydellisesti.

Jeskanen tiedostaa, että suomalainen yleisö saa Venäjästä tietoa lähinnä uutisten kautta ja että ne uutiset ovat hyvin usein negatiivisia. Normaaleja kontakteja ihmisten välillä on vähemmän kuin vaikkapa länsinaapuri Ruotsiin, eikä esimerkiksi venäläistä pop-kulttuuria juuri seurata tai tunneta.

Jeskanen toivoo, että hän voisi lisätä suomalaisten Venäjä-kuvaan sävyjä, kulttuuria ja arkista elämää.

”Venäjän kehitys ja esimerkiksi opposition pidätykset ovat todella huolestuttavia, mutta sekään ei ole koko kuva.”

Entisenä pietarilaisena Jeskanen ei aio unohtaa sitä osaa Venäjästä, joka on Suomea kaikista lähimpänä. Siellä Suomi kyllä tunnetaan.

”Pietarilaiset ovat hulluna Suomeen ja rakastavat Suomea, mutta harvempi suomalainen lähtee viikonloppulomalle Pietariin. Henkinen etäisyys on suuri.”

Helsingin Sanomilla on ollut Moskovassa kirjeenvaihtaja vuodesta 1975. Jeskasen mielestä läsnäolo on journalismissa aina tärkeää, ja erityisen tärkeää se on Venäjällä, jonne osalla lukijoista on yhä se ensimmäinenkin oma matka vielä tekemättä.