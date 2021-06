Jos nigerialainen terroristijohtaja Abubakar Shekau kuoli taistelussa Isisiä vastaan, se saattaa kertoa kansainvälisen jihadistiliikkeen voittokulusta Länsi-Afrikassa.

Huhuja on vilissyt jo yli kahden viikon ajan, mutta vieläkään asiasta ei ole täyttä varmuutta.

Väite nigerialaisen terroristijohtajan Abubakar Shekaun kuolemasta levisi kansainvälisessä mediassa alun perin jo 21. toukokuuta. Tuolloin yhdysvaltalainen talouslehti The Wall Street Journal kertoi Shekaun kuolemasta tiedustelulähteisiin tukeutuen.

Nigerian armeija, joka taistelee Boko Haramia vastaan, ei ole kuolemaa tähän mennessä vahvistanut. Tälle on ymmärrettävä selitys. Nigerian asevoimat on jo ainakin kolme kertaa ehtinyt julistaa Shekaun kuolleeksi, mutta aina uudelleen Shekau on astunut esiin julkisuuteen.

Lopulta sunnuntaina 6. kesäkuuta asiasta kertoi jihadistiverkosto Isisin Länsi-Afrikan jaosto Iswap. Aseryhmän mukaan Shekau kuoli 19. toukokuuta paetessaan Iswapin asemiehiä. Shekau oli ryhmän mukaan tehnyt itsemurhan laukaisemalla räjähdevyön.

Samanlaisia tietoja oli liikkunut mediassa jo aiemmin.

Jos kuvaus on totta ja Shekau on todella kuollut, edessä voivat olla kohtalonhetket Boko Haramille. Yhden terroristijohtajan kuolema silti tuskin lopettaa jihadististen liikkeiden marssia Länsi-Afrikassa.

Boko Haram on hausan kieltä, ja se tarkoittaa suurin piirtein ”länsimaalainen koulutus on syntiä”. Järjestö ei ole itse tätä nimeä keksinyt, vaan nimitys on peräisin kansan suusta.

Nimi kiteyttää hyvin sen, mistä Boko Haram on tullut erityisesti tunnetuksi: iskuista länsimaista koulutusta tarjoaviin oppilaitoksiin ja oppilaiden julmista sieppauksista.

Boko Haram ei syntynyt tyhjästä vaan kehittyi jostakin.

Jo 2000-luvun alusta alkaen Nigerian pohjoisosissa vaikutti ääri-islamilainen lahko. Sen karismaattinen johtaja Muhammed Jusuf halusi alueelle siirtomaavaltaa edeltävän islamilaisen valtion. Hänen kannattajansa vastustivat väkivalloin länsimaistumista, demokratiaa ja nykyaikaista koulutusjärjestelmää, jossa tytötkin saavat kouluttautua.

Nigerian turvallisuusjoukot iskivät heinäkuussa 2009 moskeijaan Maidugurin kaupungissa Pohjois-Nigeriassa. Hyökkäyksessä tapettiin satakunta lahkon jäsentä. Sen johtajaa Jusufia kuulusteltiin, minkä jälkeen hänet ammuttiin ja viskattiin joukkohautaan.

Tämän jälkeen lahko vain radikalisoitui. Johtajaksi nousi Abubakar Shekau. Hän kiihotti lahkon jäseniä pyhään sotaan poliiseja, kristittyjä, koulutuslaitoksia ja pettureina pitämiään maltillisempia muslimeja vastaan.

Näin Nigeriassa, väestöltään ja taloudeltaan Afrikan suurimmassa maassa, alkoi tuhoisa sota. Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut taisteluissa Nigerian pohjoisosissa, josta Boko Haram sai vallattua laajoja alueita itselleen. Järjestö tunnetaan erityisesti julmista kouluhyökkäyksistä, joiden yhteydessä on siepattu vuosien varrella tuhansia tyttöjä ja poikia.

Boko Haram vannoi aluksi uskollisuutta jihadistiverkosto Isisille, joka perusti nyt jo romahtaneen islamilaisen valtion Irakiin ja Syyriaan. Jotakin Abubakar Shekaun radikaaliudesta ja julmuudesta kertoo se, että hän oli liikaa jopa Isisille.

Isis yritti ensin vaihtaa Boko Haramin johtajan, mutta tämä ei onnistunut. Lopulta 2016 Boko Haramista irtautui osanen, josta tuli Länsi-Afrikan Isis eli Iswap.

Siitä lähtien Boko Haram on taistellut Nigerian armeijan lisäksi myös Iswapia vastaan.

Sahelin alueella toimii useita vaikutusvaltaisia jihadistiliikkeitä, jotka vaikuttavat monen valtion turvallisuuteen. Nigerian lisäksi erityisesti Malissa toimii islamistisia asejärjestöjä, jotka taistelevat länsimaistumista, demokratiaa ja nykyaikaista koulutusta vastaan.

Samaa kehitystä on nähty myös Itä-Afrikassa, missä Pohjois-Mosambikin jihadistinen liike on sytyttänyt tuhoisan sisällissodan.

Iswapin tavoite on sama kuin Boko Haramilla: islamilaisen valtion perustaminen Pohjois-Nigeriaan. Voi olla, että Iswap ei käytä tavoitteen saavuttamiseen aivan yhtä julmia keinoja kuin Boko Haram, mutta sota todennäköisesti jatkuu.

Jos Abubakar Shekau on kuollut, on mahdollista, että osa hänen seuraajistaan sulautuu Iswapiin eli kansainväliseen Isis-järjestöön.

Se tekisi Länsi-Afrikan Isisistä entistä vahvemman ja samalla alleviivaisi järjestön omaa viestiä: vaikka Lähi-idässä "islamilaisen kalifaatin” kehitys ei mennyt suunnitelmien mukaan, tietyillä alueilla Afrikassa jihadismi on myötätuulessa.

