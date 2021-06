Yhdysvallat on saanut takaisin valtaosan Colonial Pipeline -yhtiöltä kyber­hyökkäyksessä kiristetyistä lunnaista

Toukokuinen hyökkäys lamaannutti merkittävän polttoainelinjaston ja johti itärannikolla polttoainepulaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoo saaneensa takaisin valtaosan lunnaista, jotka kiristettiin Colonial Pipeline -yhtiöltä kyberhyökkäyksessä viime kuussa. Asiasta uutisoivat esimerkiksi BBC ja New York Times.

Maan apulais­oikeuskansleri Lisa Monaco kertoi tutkijoiden ”löytäneen ja ottaneen haltuun” 63,7 bitcoinia. Niiden arvo on noin 2,3 miljoonaa dollaria eli noin 1,9 miljoonaa euroa. Lunnaiden maksamisen jälkeen Bitcoinin arvo on laskenut rajusti.

Darkside-rikollisryhmä kohdisti yhtiöön hyökkäyksen toukokuussa. Kiristys pakotti Colonial Pipelinen keskeyttämään toimintansa 7. toukokuuta, ja seisaus aiheutti merkittäviä polttoaineen jakeluongelmia.

Yhtiön oman ilmoituksen mukaan sen linjasto on maan suurin jalostetun polttoaineen linjasto, joka toimittaa 45 prosenttia itärannikolla käytettävästä polttoaineesta.

Yhdysvaltain hallinto on aiemmin suositellut, että yhtiöt eivät maksaisi lunnaita rikollisille haittaohjelma­hyökkäyksien yhteydessä mahdollisten uusien hyökkäysten vuoksi.

Yhtiöitä on kannustettu lisäämään turvatoimia haittaohjelma­hyökkäysten varalle. Yhdysvaltain kauppaministeri Gina Raimondo sanoi sunnuntaina, että presidentti Joe Biden tulee ottamaan kyberhyökkäykset esille Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Yhdysvaltain hallinto uskoo Darksiden toimivan Itä-Euroopasta, mahdollisesti Venäjältä käsin. Venäjällä muihin maihin kohdistuvalle kyberrikollisuudelle on The New York Timesin raporttien mukaan muodostunut otolliset olosuhteet.

Colonial Pipelinen johtaja Joseph Blount kiitti maanantaina tiedotteessa FBI:ta ”nopeasta ja ammattimaisesta” työstä rahojen takaisin saamisessa.

”Kyberrikollisten vastuuseen saattaminen ja niiden toiminnan sallivan ympäristön häiritseminen on paras tapa suojautua tulevilta hyökkäyksiltä”, hän lisäsi.