Ulkomaat | Oikeudenkäynnit

Srebrenican joukko­murhan uhrien omaiset odottavat tänään viimeistä tuomiota kansan­murhan rikoksista – ”Bosnian teurastajaa” syytetään muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan

Yhteensä 160 ihmistä on asetettu syytteisiin entisen Jugoslavian sotarikos­tuomioistuimessa. Osa syytetyistä on ehtinyt kuolla vankeutensa aikana, osa on vapaalla ja toimii yhä politiikassa.

Ratko Mladić saapui elokuussa 2020 tekemään valituksen tuomiostaan Haagin vetoomustuomioistuimeen.

Haagin vetoomus­tuomioistuimen on määrä antaa tiistaina viimeinen tuomionsa Srebrenican joukkomurhasta, kun tuomioistuin kertoo päätöksensä Bosnian sodan serbikomentajan Ratko Mladićin valituksesta. ”Bosnian teurastajaksi” nimetty Mladić tuomittiin vuonna 2017 elinkautiseen vankeuteen kansanmurhasta Srebrenicassa sekä muista entisen Jugoslavian hajoamissodassa vuosina 1992–1995 tehdyistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Bosnian ja Hertsegovinan itäosassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin valtauksen jälkeen heinäkuussa 1995 muutamassa päivässä yli 8 000 muslimimiestä ja -poikaa. Kyseessä on pahin Euroopassa tapahtunut veriteko sitten toisen maailmansodan. Srebrenican joukkomurha on kansainvälisissä tuomioistuimissa määritelty kansanmurhaksi. Tuomioistuimen on määrä kertoa päätöksensä tänään tiistaina neljältä iltapäivällä Suomen aikaa. Koronavirus­rajoitusten takia oikeussaliin ei pääse toimittajia, vaan tuomio on nähtävissä nauhoitukselta, joka julkaistaan puolen tunnin viiveellä. Mladićin odotetaan olevan paikalla oikeussalissa. Haagiin saapuu tiistaina uhreja edustavien järjestön edustajia, joita sallitaan paikalle vain ihminen järjestöä kohden. Monien harras toive on, että Mladićin vankeus­rangaistus pysyy voimassa. ”En odota mitään muuta kuin että hänet tuomitaan elinkautiseen, kuten istuimen ensimmäisessä tuomiossa”, sanoi yhden Srebrenican äitejä edustavan järjestön puheenjohtaja Fazila Efendic Balkan Insight -lehdelle. Osa uhrien omaisista on ehtinyt kuolla ennen tuomion todistamista. Monille omien läheisten menetys oli elinikäinen trauma, joka vaivasi heitä loppuelämänsä ajan. Yksi heistä oli tammikuussa menehtynyt bosnialaisnainen Hanifa Đogaz, joka menetti kansanmurhassa kaksi poikaansa ja aviomiehensä. Đogaz seurasi oikeudenkäyntejä tuomioistuimessa kuolemaansa asti. ”Äitini totesi, että mikään rangaistus ei ole riittävä siitä, mitä he tekivät. Ainoastaan se, että he saisivat lapsensa takaisin, voisi korvata asian”, sanoi Đogazin tytär Razija Husejinović Balkan Insightille. Mladićin puolustus on väittänyt, ettei hän olisi ollut kansanmurhan aikaan edes Srebrenicassa. Valituksen käsittelyä on lykätty muun muassa koronavirus­pandemian ja Mladićin terveysongelmien vuoksi. Syyttäjän mukaan mitään syytä päästää Mladićia vapaaksi ei ole. Nyt 78-vuotias Mladić on yksi viimeisistä tuomituista vuosina 1993–2017 toimineessa YK:n alaisessa entisen Jugoslavian sotarikos­tuomioistuimessa (ICTY). Siltä ja Ruandan kansanmurhaa käsitelleeltä YK-tuomioistuimelta kesken jääneitä juttuja käsittelemään perustettiin Haagiin erityinen vetoomus­tuomioistuin. Jugoslavian sotarikos­tuomioistuin asetti syytteisiin yhteensä 160 ihmistä, joista 90 on tuomittu. Eniten tuomioita on annettu nykyisen Bosnian ja Hertsegovinan valtion alueella tapahtuneista rikoksista. Tuomittujen joukossa on muun muassa Mladićin kanssa aktiivisesti toiminut Bosnian serbien entinen johtaja Radovan Karadžić, joka tuomittiin 40 vuoden vankeus­rangaistukseen vuonna 2016. Toissa vuonna hänen tuomionsa kovennettiin elinkautiseksi. Tuomioistuimen mukaan Karadžić oli sodan aikaan merkittävä vallankäyttäjä ja eturintamassa kehittämässä bosnianserbien aatteita. Tuomioistuin katsoi Karadžićin syyllistyneen muun muassa lähes neljä vuotta jatkuneeseen Bosnian pääkaupungin Sarajevon piiritykseen. Syyttäjien mukaan sen aikana yli 10 000 ihmistä kuoli pommituksissa ja sala-ampujien luoteihin. Niin ikään Karadžić todettiin syylliseksi kansanmurhaan Srebrenicassa. Radovan Karadžić vuonna 2019. Vaikka tuomioistuin onnistui tuomitsemaan monia sotarikoksiin syyllistyneitä, on se saanut myös kritiikkiä. Sitä on syytetty sellaisten ihmisten vapautuksista, joiden on katsottu syyllistyneen rikoksiin. Syytteistä vapautettuja on lähes 20. Kritiikkiä on nostanut muun muassa kroaattikenraali Ante Gotovinan vapautus. Gotovina tuomittiin 24 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vuonna 2011, mutta tuomioistuimen valituselin vapautti hänet seuraavana vuonna. Yhdysvaltojen on epäilty painostaneen tuomioistuinta ratkaisuun. Vapautuksensa jälkeen Gotovina nimitettiin korkeaan virkaan Kroatian puolustus­ministeriössä. Toinen paljon keskustelua nostanut tapaus koski serbipoliitikko Vojislav Šešeljin tuomiota. Vuonna 2018 hän sai kymmenen vuoden tuomion rikoksista ihmisyyttä vastaan, muttei joutunut vankilaan kärsimään rangaistustaan, sillä hän ehti olla 12 vuotta vangittuna odottamassa oikeudenkäynnin tulosta. Šešeljin syytteet oli lisäksi kertaalleen hylätty vuonna 2016, koska niiden katsottiin olleen liian huteralla todistuspohjalla. Päätös herätti suurta kritiikkiä. Šešeljiä syytettiin muun muassa kiihko­nationalististen puheiden pitämisestä Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä. Syyttäjät pitivät Seseljiä Suur-Serbian pää­propagandistina, ja hänen puheidensa katsottiin edistäneen muun muassa kroaattien ja Bosnian muslimien vainoa sotien aikana. Hän on toiminut yhä viime vuosina Serbian politiikassa, esimerkiksi maan parlamentin jäsenenä. Osa syytetyistä on ehtinyt kuolla joko ennen oikeusprosessia tai sen aikana. Heihin lukeutuu muun muassa sodan yksi keskeisimmistä hahmoista, Jugoslavian entinen presidentti Slobodan Milošević, jota syytettiin muun muassa sotarikoksista ja kansanmurhasta. Hän kuoli kesken oikeudenkäyntinsä vuonna 2006 sellissään Hollannissa. Lähteet: Jugoslavian sotarikostuomioistuin, al-Jazeera