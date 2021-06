Luut löytyivät jo 15 vuotta sitten, mutta niiden tutkiminen vei vuosikausia.

Brisbane

Syrjäisestä Australiasta löytyneiden luiden arvoitus on viimein selvinnyt: kyse on uudesta lajista, ja vieläpä yhdestä suurimmista, joka on koskaan Maan päällä kulkenut. Luut löytyivät 15 vuotta sitten, ja nyt paleontologit antoivat lajille nimen Australotitan cooperensis.

Löytö on titanosauri, joita eli noin sata miljoonaa vuotta sitten. Sen kooksi paleontologit ovat päätelleet noin 5–6,5 metriä korkeutta ja 25–30 metriä pituutta, mikä tekisi siitä Australian suurimman dinosauruksen.

Eromangan luonnontieteellisen museon johtaja Robyn Mackenzie sanoo, että säilyneiden raajojen vertailun perusteella dinosauruksen arvioidaan olevan maailman viiden suurimman dinosauruksen joukossa.

Fossiloituneet luut löytyivät Mackenzien perheen maatilalta vuonna 2006. Lempinimeksi annettiin tuolloin Cooper.

Alun perin löytö pidettiin salassa, kun tutkijat kaivoivat luita ylös ja tutkivat niitä. Ensimmäistä kertaa luuranko esiteltiin yleisölle vuonna 2007.

Queenslandin museon paleontologi Scott Hocknull kuvailee uudeksi lajiksi vahvistamisen olleen "erittäin pitkä ja huolellinen työ". Tutkimuksessa hyödynnettiin luiden 3d-mallinnuksia, joita verrattiin dinosauruksen lähisukulaisiin. Tulokset julkaistiin vertaisarvioidussa PeerJ-lehdessä maanantaina.

Hocknull kertoo, että samalta alueelta on löytynyt monia muitakin dinosauruksen luurankoja. Hänen mukaansa niitä on tutkittava lisää, sillä vastaavat löydökset voivat olla "vain jäävuoren huippu".