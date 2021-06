Syytä virheilmoituksiin ei vielä tiedetä.

Useat ulkomaisten uutissivustojen verkkoversiot lakkasivat toimimasta tiistaina iltapäivällä kello yhdeltä Suomen aikaa. Esimerkiksi brittiläisten BBC:n, Financial Timesin ja The Guardianin, ranskalaisen Le Monden sekä yhdysvaltalaisten New York Timesin, Bloomberg Newsin ja CNN:n sivut näyttävät kävijöille pelkän virheilmoituksen.

Uutissivustojen ohella esimerkiksi keskustelupalvelu Reddit sekä striimauspalvelu Twitch lakkasivat toimimasta.

Toisaalta esimerkiksi The Washington Post, Sky News, Fox News ja Le Figaro pysyivät toiminnassa. Myös suurimmat pohjoismaiset uutissivustot vaikuttavat edelleen toimivan.

Syytä virheilmoituksiin ei vielä tiedetä. Tällä hetkellä epäillään sisällönjakelupalvelu Fastlyä, joka on ilmoittanut sivuillaan maailmanlaajuisesta häiriöstä. Fastly päivitti sivuilleen kello 13:44, että ongelma on tunnistettu ja korjausta otetaan käyttöön.

Edellämainittujen uutissivustojen, kuten BBC:n ja The New York Timesin, toiminta palautui samoihin aikoihin.

Virheilmoitukset ovat herättäneet runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Suomessa asiasta päivitti esimerkiksi F-Securen tutkija Mikko Hyppönen.