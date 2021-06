Pusuhymiöitä, lastenrattaisiin piilotettu tietokone ja lehmänkauppoja. Itävallan tuorein poliittinen kohu voi johtaa liittokansleri Sebastian Kurzin rikostuomioon.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz on kohdannut poikkeuksellisen paljon arvostelua, kun hän arvosteli itseensä kohdistuvaa rikostutkintaa.

”Saat kaiken, mitä haluat”, kirjoitti Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz 13. maaliskuuta 2019. Viestin perässä oli kolme pussaavaa hymiötä.

”Olen niin onnellinen :-))) Rakastan kansleriani”, vastasi Thomas Schmid, joka viestittelyn aikaan oli valtiovarainministeriön valtiosihteeri.

Schmid oli ollut huolissaan siitä, saako hän riittävästi valtaa noustessaan valtion holding-yhtiön ÖBAG:n johtajaksi. Schmid valittiin avoimen haun kautta merkittävään tehtävään useita kuukausia viestittelyn jälkeen.

ÖBAG hallinnoi valtion omistuksia pörssiyhtiöissä. Omistusten arvo on noin 27 miljardia euroa.

Nämä ja lukuisat muut viestit ovat olleet keskiössä kohussa, joka on paljastanut Itävallan vaikutusvaltaisimman poliitikon, liittokansleri Kurzin ja hänen sisäpiirinsä korruption.

Skandaali on lähtöisin Ibiza-kohusta, joka pari vuotta sitten kaatoi Kurzin johtaman konservatiivisen kansanpuolue ÖVP:n ja oikeistopopulistisen vapauspuolue FPÖ:n hallituksen.

Tapausta tutkii yhä parlamentaarinen tutkintavaliokunta eli Ibiza-komitea. ÖVP:n poliitikkoja sekä korkeita virkamiehiä kutsuttiin todistamaan komitean eteen, ja he joutuivat luovuttamaan puhelimensa tutkinnan käyttöön.

Tätä kautta tekstiviestit paljastuivat ja pikku hiljaa huomio on kiinnittynyt ÖVP:hen ja erityisesti kansleri Kurziin ja hänen uskottuihinsa, joihin kohdistuvia rikosepäilyjä nyt tutkitaan.

Kurzin rikosepäilyt liittyvät siihen, kun hän oli aiemmin komitean kuulemisessa todennut, ettei hän tiennyt Thomas Schmidille luvatusta ÖBAG:n johtajan paikasta eikä hänellä ollut roolia nimityksessä. Viestit antavat ymmärtää muuta.

Siksi Kurzia epäillään valan nojalla perättömän lausunnon antamisesta. Asiaa tutkii Itävallan korruptioon erikoistunut syyttäjä.

Vuoden 2019 parlamenttivaaleissa Kurz lupasi murtaa syvälle Itävallan politiikkaan juurtuneen Freunderlwirtschaftin, korruptoituneen sisäpiirin lehmänkaupat. Skandaali on kuitenkin romahduttanut suosikkivävypojaksi kutsutun karismaattisen Kurzin suosion, kertoo Itävallan politiikan professori Reinhard Heinisch Salzburgin yliopistosta.

”Pandemian aikana Kurzin suosio oli 40 prosentissa, mutta toukokuun aikana tehdyissä kannatusmittauksissa se on ollut 28–33 prosenttia”, Heinisch kertoo.

Luvut ovat kuitenkin yhä huomattavan korkeita. Enää Kurz ei kuitenkaan ole maan suosituin julkisuuden henkilö.

Heinischin mukaan Itävallan politiikan korruption juuret ovat 1920-luvulla. Ensimmäisen tasavallan aikaan vasemmisto ja oikeisto olivat riitaisia, mikä lopulta johti diktatuuriin ja sittemmin Saksan tekemään miehitykseen.

Tapahtumat traumatisoivat maan poliittisen kulttuurin, jota lähdettiin toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakentamaan konsensuksen ja kompromissien ympärille.

”Tämä johti siihen, että asiat sovittiin suljettujen ovien takana, jotta vasemmisto ja oikeisto eivät joutuisi riitoihin.”

Tavaksi tuli myös, että vallassa oleva puolue pyrkii saamaan virkamiehiksi puolueelleen uskollisia ihmisiä. Erityisesti ÖVP on halunnut oikeuslaitoksen haltuunsa.

Skandaalin keskelle ovat joutuneet myös kaksi perustuslakituomioistuimen tuomaria, Wolfgang Brandstetter ja Christian Pilnacek. Puhelimia tutkittaessa paljastui, että Brandstetter ja Pilnacek olivat kirjoittaneet rasistisia ja seksistisiä viestejä tuomioistuimen tummaihoisesta naistuomarista. Lisäksi heidän epäillään jakaneen toisilleen salassa pidettävää tietoa.

Molemmilla tuomareilla on tiiviit siteet ÖVP:hen ja Kurziin.

Christian Pilnacek (vas.) ja entinen oikeusministeri Josef Moser vuonna 2018. Vuodetuissa tekstiviesteissä Pilnacek kutsuu Moseria kusipääksi.

Heinisch näkee ÖVP:n kehityksessä paljon samaa kuin Yhdysvaltojen republikaanipuolueessa. Kuten myös entinen presidentti Donald Trump, Kurz on onnistunut saamaan itselleen uskollisia ihmisiä puolueen sisälle ja paljon kannatusta, jota ilman ÖVP ei voisi menestyä.

Saadakseen valtaa Kurz kiristi aikoinaan ÖVP:tä sillä, että hän perustaa uuden puolueen, jos hän ei pääse ÖVP:n johtoon. Johtoon päästyään Kurz on nostanut itselleen uskollisia ihmisiä merkittäviin tehtäviin.

”Kurz loi puolueen puolueen sisälle. ÖVP:n sisällä on ollut paljon konfliktia siitä, että perinteisiä konservatiiveja on syrjäytetty tehtävistään ja annettu paikkoja uusille konservatiiveille eli Kurzin lähipiirille”, Heinisch sanoo.

”Kurz on tehnyt itsestään puolueesta riippumattoman. Se on vallan lähde ja nyt nähdään, miten sitä on pidetty kasassa.”

Kurzin lähipiiri vaikuttaa hoitaneen liittokanslerin puolesta likapyykkiä, mistä on palkittu ylennyksillä. Esimerkiksi vuonna 2019 valtiovarainministeriön valtiosihteerinä ollessaan Thomas Schmid oli uhannut katolista kirkkoa, että ministeriö saattaa alkaa selvittää kirkon veroetuuksia. Tuolloin kirkko oli kritisoinut julkisesti Kurzin suunnitelmia muuttaa maahanmuuttolakeja.

Schmid raportoi tapaamisesta Kurzille viestitse. Kansleri vastasi:

”Upeaa, suuret kiitokset!!!!”

Kurzin johtopaikoille nostamat läheiset eivät ole Heinischin mukaan osaavia eivätkä kannatusmittausten mukaan kovin suosittuja. Siksi Kurz on viime aikoina valinnut tehtäviin teknokraatteja.

Osaamisen puutteesta kärsi myös Thomas Schmid. Viestit paljastivat, että valtiosihteerinä hän oli osallistunut ÖBAG:n johtajan työnhakuilmoituksen laatimiseen. Viestissä Schmid sanoo, ettei ilmoitukseen voida laittaa kansainvälistä kokemusta vaatimukseksi, koska hän on aina työskennellyt Itävallassa.

Scmidillä oli kuitenkin etuna se, että hän on ”perhettä”, kuten oikeusministeri Gernot Blümel kirjoitti Schmidille eräässä viestissä.

Myös Blümeliä epäillään korruptiosta: viesteistä ilmeni, että Blümel oli saattanut ottaa itävaltalaiselta uhkapeliyhtiöltä vastaan lahjoituksen ÖVP:lle vastineeksi Kurzin avusta yhtiön verotusongelmissa Italiassa.

Skandaali on täynnä erikoisia yksityiskohtia. Blümelin epäillään saaneen vinkin kotietsinnästä, ja sopivasti sattui, että samaan aikaan Blümelin vaimo lähti kävelylle pariskunnan pienen lapsen kanssa.

Blümelin tietokone oli mukana lastenrattaissa. Tämän takia konetta ei saatu tutkinnan haltuun.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán (vas.) on siirtänyt valtaa yhä enemmän itselleen ja lähipiirilleen vuosien aikana. Orbán ja Kurz ovat mediatietojen mukaan ystäviä.

Viime aikoina Kurzia on verrattu Unkarin pääministeriin Viktor Orbániin ja Donald Trumpiin. Liittokansleriin kohdistuneen korruptiotutkinnan tultua ilmi Kurz hyökkäsi oikeuslaitosta vastaan. Hänen mukaansa tutkinnassa on tehty virheitä, tutkintaa tekeviä henkilöitä pitäisi vaihtaa ja kaiken takana on median ajojahti.

”Kurz on Orbánin kaltainen. Hänessä on paljon sellaisia piirteitä, että sopivissa olosuhteissa Kurz voisi viedä Itävallan Unkarin kaltaiseen demokratiaan, mutta se ei ole mahdollista tällä hetkellä. Itävallassa demokratia on vahvempi kuin Unkarissa.”

Heinischin mukaan Kurz käyttää samanlaisia taktiikoita kuin Orbán ja Trump.

”Kurz on mestari viestinnässä.”

Vertaukset ovat siinä mielessä osuvia, että Kurzilla on siteet molempiin. Kurzia ja Orbánia on kutsuttu ystäviksi. Kurz myös vastusti aikoinaan Orbánin Fidesz-puolueen erottamista EU-parlamenttiryhmästä.

Itävallan johtajat eivät yleensä saa pitkiä tapaamisia Valkoisessa talossa, mutta Washingtonissa ollessaan Kurz illasti pitkään Trumpin ja hänen lähipiirinsä kanssa.

Maailman nuorimpana valtiojohtajana Kurzia, 34, on pidetty esimerkkinä uuden ajan konservatiivista. Se kiinnostaa ulkomaita myöten.

Asiantuntijoiden mukaan Kurzin mahdollisuudet tulla tuomituksi perättömästä lausunnosta ovat 50–50. Heinischin mukaan Kurz voitaisiin vapauttaa, jos hän pystyy vetoamaan siihen, että lausunnoissa ja viesteissä on ollut tulkinnanvaraa. Kovimmillaan tuomio voisi olla kolme vuotta vankeutta.

Hallituskumppani vihreät on jo ilmoittanut, että Kurzin pitäisi luopua liittokanslerin tehtävistä, jos hänet tuomitaan.

”Uskon enemmänkin, että Kurz ei luopuisi tehtävästään. Hän todennäköisesti vetoaisi siihen, ettei kyse ole niin isosta rikoksesta ja taustalla on vain väärinymmärrys.”

Sen sijaan Kurzin lähipiiristä on jo jouduttu eroamaan. Brandstetter erosi oma-aloitteisesti, Pilnacek on hyllytettynä ja Thomas Schmid erotettiin.

Schmidin erottaminen johtui kuitenkin lopulta aivan muista asioista. Äskettäin julkaistiin uusia keskusteluviestejä, joissa Schmid valitteli joutuvansa matkustamaan ”roskaväen” eli tavallisten ihmisen kanssa.

Itävaltalaisille korruptioepäilyt ovat tavanomaisia mutta roskaväeksi kutsuminen liikaa. Schmidin työnantaja ÖBAG sai tapauksesta niin paljon puheluja, että palvelimet kaatuivat.

Lähteet: Kurier, Die Presse, Der Standard, Politico, Kontrast, Kronen Zeitung, Profil, Neue Zeit.