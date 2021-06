Yhdysvaltain ja Australian poliiseilla on ollut vuodesta 2018 alkaen pääsy Anom-palveluun. Anom on järjestyksessä ainakin kolmas rikollisille suunnattua ”salaista” viestintää tarjonnut palvelu, jonka salaisuuksia poliisit ovat lukeneet kuin avointa kirjaa.

FBI pystyi vuosien ajan seuraamaan viestiliikennettä ja purkamaan sen salauksen. Palvelussa kulki noin 27 miljoonaa viestiä, jotka viranomaiset pystyivät lukemaan reaaliajassa. Anom-palvelu lakkasi toimimasta maanantaina, ja useat poliisiviranomaiset tiedottivat yhteisoperaatiosta tiistaina.

Vuonna 2018 FBI vangitsi salapuhelinpalvelu Phantom Securen toimitusjohtajan. Phantom Secure oli yritys, joka myi tarkoitusta varten räätälöityä ”turvapuhelimia”.

FBI:lla oli tietolähde, joka oli toiminut Phantom-laitteiden jälleenmyyjänä. Hän ryhtyi yhteistyöhön saadakseen itse pienemmän tuomion.

Kun Phantom Securen palvelut lakkasivat toimimasta, FBI:n lähde ryhtyi tarjoamaan markkinoille uutta palvelua nimeltä Anom.

Tiedot käyvät ilmi FBI:n takavarikko- tai etsintäpyynnöstä, joka on tehty Kalifornian eteläiseen piirioikeuteen toukokuussa. FBI halusi tuolloin luvan saada haltuunsa erään kokaiinikaupasta epäillyn Anom-käyttäjän Gmail-tilin sisällön.

HS:n tiedon mukaan jopa Suomessa on havaittu itsenäisiä yrittäjiä, jotka muokkaavat älypuhelimia rikolliseen käyttöön.

Järjestäytyneen rikollisuuden kulttuuriin on iskostunut tapa pyrkiä välttämään poliisin seurantaa erilaisilla tietoturvaratkaisuilla. Sana uudenlaisista palveluista kiertää rikollisten kesken, ja tietyn laitteen tai palvelun käyttöönotto saattaa olla edellytyksenä yhteydenpidolle rikollisten verkoston kesken.

Jopa laitteiden ja palveluiden asiakashankinta ja jakelu perustuu keskinäiseen luottamukseen, käy ilmi FBI:n San Diegon -yksikön agentin toukokuisesta asiakirjasta.

Tähän luottamukseen FBI kävi kiinni.

FBI:n lähde oli aiemmin myynyt Phantom Securen ja Sky Globalin laitteita. Hän oli sijoittanut huomattavan summan uudenlaisen turvallisen viestintävälineen kehittämiseen mutta tarjosikin FBI:lle pääsyä siihen. FBI:n kanssa yhteistyöhön ryhtyneellä ihmisellä oli valmis myyntiverkosto. Hänellä oli sen kautta myös tarvittava luottamus.

Anom-palvelussa liikkuneeseen viestintään ujutettiin salauksenpurkuavain. Yhdysvaltalaiset viestit purettiin Yhdysvalloissa, ja Yhdysvaltojen ulkopuolella liikkuneet viestit ohjattiin erilliselle palvelimelle toisessa valtiossa.

Tältä nimeämättömän valtion alueella sijainneelta palvelimelta kyseisen valtion viranomaiset ryhtyivät kaappaamaan kertyneen viestiliikenteen FBI:lle kolmesti viikossa.

Pelkästään kuvia, joissa esiintyi rikollista toimintaa, oli jo toukokuussa 2021 ainakin 450 000.

Kun maaliskuussa 2021 myös Sky Global -yhtiön laitteiden viestit saatiin poliisien haltuun, Anomin kysyntä suorastaan räjähti. Maaliskuussa Anom-käyttäjiä oli FBI:n todistuksen mukaan noin 3 000. Toukokuulle päivätyssä oikeusasiakirjassa FBI arvioi sen hetken Anom-käyttäjien määräksi jo noin 9 000.

Käytännössä poliisit tekivät tilaa tuotteelle, joka oli jo valmiiksi heidän omassa valvonnassaan.

Australian liittovaltion poliisi valmistautumassa operaatioon tiistaina paikallista aikaa.

Poliisilla oli maanantaina 7. kesäkuuta useita operaatioita eri poliisilaitosten alueella liittyen kansainväliseen yhteisoperaatioon. Kuva otettu juuri ennen operaation alkua.

Kun aiemmin heitetty verkko oli päätetty kiristää Anomin käyttäjien ympärille, maanantaiseen poliisien operaatioon osallistui 16 maan poliisiviranomaisia. Pidätyksiä tehtiin yhteensä 18 maan poliisien voimin.

Pelkästään maanantaina otettiin kiinni tai pidätettiin yli 800 ihmistä. Etsintöjä tehtiin ainakin 700. Rahaa saatiin takavarikoitua eri valuuttoina noin 44 miljoonan euron arvosta ja huumeita yli 30 tonnia.

Ruotsissa estettiin kymmenen murhaa, Australiassa 21.

Australiassa takavarikoituja huumeita.

Australian liittovaltion poliisin välittämä valokuva eräästä tiistain Anom-palveluun liittyneestä pidätystilanteesta.

Pelkästään Suomessa otettiin kiinni lähes sata ihmistä. Operaatioon kytkeytyvien esitutkintojen yhteydessä viranomaiset ovat takavarikoineet Suomessa kaikkiaan yli 500 kiloa huumausaineita, kymmeniä aseita ja satojentuhansien eurojen edestä käteistä rahaa.

Rikollisilla markkinoilla käytetään edelleen useita erilaisia salausratkaisuja ympäri maailman: niin hämäriä ”turvapuhelimia” kuin erilaisia sovelluksiakin. Suomalaisessa huumekaupassa suosituin vaikuttaa pimeän verkon markkinapaikkojen perusteella olevan Wickr-sovellus, mutta ainoa se ei ole.

Suomessa yhteisoperaatiossa löydettiin Tampereelta paja, jossa valmistettiin 3D-tulostuksella aseiden osia. Lisäksi löydettiin toimintakuntoisia konepistooleita äänieristetystä tilasta. Oikeanpuoleisessa kuvassa ampuma-aseita, jotka takavarikoitiin 145 kilon kannabistakavarikon yhteydessä.

Tavallisesti nämä rikollisten käyttämät salauspalvelut koostuvat sekä puhelimesta että siihen asennetuista sovelluksista. Käyttöjärjestelmänä on useimmiten tarkoitusta varten muokattu Android, jossa on lisäominaisuuksia. Yksi yleinen ominaisuus on mahdollisuus pyyhkiä laite etänä tyhjäksi siltä varalta että se sattuu joutumaan poliisien käsiin. Laitteita mainostetaan ”sotilastason” salauksella ja käyttäjien oikeudella korkealuokkaiseen yksityisyyden suojaan.

On mahdotonta sanoa, uskovatko käyttäjät näihin lupauksiin.

Rikolliset tarvitsevat sähköisessä viestinnässä salausta ja luottamusta salaukseen suunnilleen yhtä kipeästi kuin tarvitsevat luottamusta toisiinsa ja siihen, ettei kukaan ”vasikoi” heidän rikoksiaan viranomaisille.

Juuri tämän luottamuksen poliisit haluavat murtaa.