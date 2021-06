Yhdysvallat pyytää kansainvälistä yhteisöä kohtelemaan maan presidenttiä Daniel Ortegaa diktaattorina.

Nicaraguan viranomaiset ottivat tiistaina kiinni jo kolmannen opposition potentiaalisen presidentti­ehdokkaan alla kahden viikon sisään. Yhdysvallat pyysi tuoreimman pidätyksen jälkeen kansainvälistä yhteisöä kohtelemaan maan presidenttiä Daniel Ortegaa diktaattorina.

Yhdysvaltain Latinalaisen Amerikan korkea-arvoisen diplomaatin Julia Chungin mukaan Felix Maradiagan ”mielivaltaisen pidätyksen” tekevän selväksi, että Ortega on diktaattori.

Syyttäjät ovat tutkineet 44-vuotiasta Maradiagaa muun muassa terrorismi­syytösten vuoksi. Hänen on myös väitetty tukeneen hallinnon vastaisia kansainvälisiä pakotteita.

Poliisin mukaan hänen syytetään esimerkiksi ”ottaneen ulkovalloilta vastaan rahoitusta terrorististen ja horjuttavien toimien tekemiseksi”.

Viime viikolla otettiin kiinni kaksi muuta oppositio­poliitikkoa, jotka olivat aikoneet asettua ehdolle Ortegaa vastaan. Maassa on määrä järjestää vaalit myöhemmin tänä vuonna.

Cristiana Chamorro on määrätty kotiarestiin rahan­pesu­väitteiden vuoksi. Arturo Cruz puolestaan on tutkinta­vankeudessa, syyttäjien tutkiessa väitteitä muun muassa osallisuudesta kansallisen koskemattomuuden vahingoittamiseen tähtäävään salaliittoon.

Chamorron on aiemmin kerrottu olleen mielipide­mittausten suosikki Ortegan haastajaksi.

Maradiagaa uhkaavat syytteet ovat mahdollisesti kolmikon kovimmat.

Syytteet liittyvät joulukuussa hyväksyttyyn lakiin, jonka väitetään turvaavan maan ”suvereenisuutta” vihamielisiä ulkomaisia vaikutteita vastaan. Lainsäädäntöelimen enemmistö koostuu Ortegan liittolaisista.

Lakia kritisoivien mukaan sillä puolestaan pyritään estämään oppositio­poliitikoiden asettuminen ehdolle. Vasemmistolaisen Ortegan tukema laki estää ehdolle asettumisen henkilöiltä, jotka esimerkiksi pyytävät Nicaraguan valtion vastaisia pakotteita tai juhlivat niiden asettamista.

Ortega, 75, on entinen sissitaistelija, joka johti maata vuosina 1979–1990. Hänen onnistui tarttua vallan kahvaan jälleen vuonna 2007, minkä jälkeen hän on voittanut vielä kahdet perättäiset vaalit.

Oppositio ja kansalais­järjestöt ovat syyttäneet Ortegan hallitsevan maata itsevaltaisesti. Lisäksi häntä on syytetty hallintonsa vastaisten mielen­osoitusten raakalaismaisesta tukahduttamisesta.

Mielenosoituksia on järjestetty vuodesta 2018 lähtien. Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) -ihmisoikeusjärjestön mukaan mielenosoitusten yhteydessä on saanut surmansa yli 300 ihmistä ja tuhannet ovat joutuneet maanpakoon.

Sekä EU että Yhdysvallat on asettanut pakotteita Ortegaa ja hänen hallintoaan vastaan.