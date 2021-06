Parlamentti otti asiaan kantaa keskiviikkona Brysselissä.

Huolta luonnon tulevaisuudesta aiheuttaa esimerkiksi se, että kolmasosa Euroopan mehiläiskannoista on kutistumassa. Kuva on otettu kesäkuussa Tanskassa.

Euroopan unioni tarvitsee sitovaa lainsäädäntöä ympäristön ja monimuotoisuuden suojelemiseksi, totesi Euroopan parlamentti keskiviikkona. Aiempien, vapaaehtoisuuteen perustuvien suunnitelmien on todettu olleen tehottomia.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Euroopan komissio julkisti viime vuonna suunnitelman biodiversiteetin suojelemiseksi. Tavoitteina on puolittaa kemiallisten torjunta-aineiden käyttö, vähentää lannoitteiden käyttöä 20 prosentilla sekä laajentaa suojeltuja maa- ja merialueita 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona raportin strategiasta sekä sen tavoitteet. Lisäksi parlamentti esittää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi useita lisätoimia, kuten biodiversiteettilain laatimista.

EU:n ilmastotavoitteita on kirjattu lakeihin mutta luonnonsuojelutavoitteita ei.

Unionin uusin biodiversiteettistrategia on sen kolmas. Edelliset suunnitelmat eivät ole onnistuneet pysäyttämään uhkaa, joka luonnonympäristöille aiheutuu kestämättömästä maanviljelystä ja metsänkäytöstä sekä kaupungistumisesta.

Euroopan unioni ei esimerkiksi saavuttanut biodiversiteetin tavoitteitaan vuodelle 2020.

Luonnon tilasta on hälyttäviä merkkejä. Suurimmalla osalla Euroopan suojelluista ympäristöistä ja lajeista on heikko tai huono suojelutaso, ja kolmasosa mehiläis- ja perhoslajien kannoista on kutistumassa.

Tavoitteiden saaminen lakiin voi olla vaikeaa. EU-lait tarvitsevat hyväksynnän unionin jäsenmaiden ja parlamentin enemmistöiltä. Moni­muotoisuus­tavoitteet ovat jo aiemmin osoittautuneet kiistanalaisiksi EU:n maa­talous­tuki­neuvotteluiden yhteydessä. Jäsenmailla on ollut erilaisia näkemyksiä niiden lisäämisestä tukien sääntöihin.

Brysselissä halutaan saada asiaa esille ennen luonnon monimuotoisuudesta pidettävää maailmanlaajuista huippukokousta, joka on lokakuussa Kiinassa. Kokoukseen osallistuu lähes 200 valtiota, ja tarkoituksena on laatia uusi sopimus luonnon suojelemiseksi.

EU on jäljessä tutkijoiden suosituksista, joiden mukaan luontokato pitää pysäyttää ja 30 prosenttia planeetasta pitäisi saada suojelun piiriin.