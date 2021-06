Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harrisin siirtolaiskommentit varastivat huomion hänen Guatemalan-vierailullaan.

Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris päätti ensimmäisen valtiovierailunsa Keski-Amerikan Guatemalassa maanantaina.

Harris ja Guatemalan presidentti Alejandro Giammattei keskustelivat vierailun aikana esimerkiksi korruption kitkemisestä ja Guatemalan taloudellisesta kehityksestä.

”Arvostan paljon guatemalalaisia kohtaan osoitettua kunnioitusta ja lämpöä, ja olen varma, että tulemme näkemään suuria hyötyjä molemmille kansoille”, Giammattei sanoi vierailun päätyttyä Guatemalan virallisen sanomalehden Diario de Centro Américan mukaan.

Vierailun eniten keskustelua herättäneeksi aiheeksi Harrisin kotimaassa nousivat kuitenkin varapresidentin kommentit maahan­muutosta Guatemalasta Yhdysvaltoihin.

”Älkää tulko”, Harris neuvoi siirtolaisia brittilehti The Guardianin mukaan.

”Yhdysvallat jatkaa lakiensa täytäntöönpanoa ja rajojensa turvaamista. On laillisia tapoja, joilla maahanmuutto voi – ja sen pitäisi – tapahtua. Mutta yritämme rajoittaa laitonta maahanmuuttoa. Uskon, että jos tulette rajallemme, teidät käännytetään takaisin”, hän jatkoi.

Demokraattiedustajat ja ihmisoikeus­järjestöt ovat huomauttaneet, että turvapaikan hakeminen ei ole laiton keino saapua maahan. Edustajain­huoneen demokraattijäsen Alexandria Ocasio-Cortez kritisoi Harrisia kovin sanankääntein maanantaina.

”Tämä on pettymys. Ensinnäkin, turvapaikan hakeminen Yhdysvaltain rajalla on sataprosenttisesti laillinen tapa saapua”, hän twiittasi.

”Toiseksi, Yhdysvallat edesauttoivat Latinalaisen Amerikan hallinnon­vaihdoksia ja epävakautta vuosikymmeniä. Emme voi auttaa sytyttämään jonkun taloa tuleen ja sen jälkeen syyttää heitä pakenemisesta.”

Yhdysvallat sekaantui kylmän sodan aikana Guatemalassa vallankaappauksiin ja erinäisiin konflikteihin.

Harris kertoi NBC:lle tiistaina Meksikon-vierailunsa aikana, että hänen tavoitteensa Guatemalassa oli tarttua siirtolaisuuteen sen juurilla.

”Jos välitämme siitä, mitä rajalla tapahtuu, tulee meidän välittää myös juurisyistä ja tarttua niihin”, hän sanoi.

Harris sivuutti kysymyksen siitä, miksi hän ei ollut vielä vieraillut varapresidentti­kautenaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla sanomalla, ettei hän ollut myöskään käynyt Euroopassa ja ettei hän vähättele rajan tärkeyttä.

Varapresidentin kommentit ovat keränneet arvostelua myös ihmisoikeus­järjestöiltä, kertoo The Guardian.

The Guardianin mukaan amerikkalaisen pakolaisjärjestön Refugees Internationalin Latinalaisen Amerikan edustaja Rachel Schmidtke kehotti presidentti Joe Bidenin hallintoa kehittämään käytäntöjään vastaamaan guatemalalaisten suojelun tarvetta.

”Kamala Harris, turvapaikan hakeminen on laillista. Turvapaikan­hakijoiden käännyttäminen on laitonta, vaarallista ja usein lähettää heidät kuolemaan. Turvapaikan hakeminen on oikeus Yhdysvaltain ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan”, twiittasi puolestaan Asylum Seeker Advocacy Project, joka työskentelee turvapaikan­hakijoiden parissa heidän oikeuksiensa puolustamiseksi.

yli 178 000 siirtolaista saapui Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle huhtikuussa, kertoo amerikkalainen uutiskanava CNN. Kuukauden määrä oli korkein kahteen vuosikymmeneen.

Ennen Harrisin Guatemalan ja Meksikon vierailua republikaani­edustajat ja jotkut demokraateista olivat kritisoineet Bidenin hallinnon linjattomuutta koskien maahanmuuttoa, kertoo New York Times.