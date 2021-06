Sairaala erotti 178 työntekijäänsä määrä­ajaksi Houstonissa, koska he eivät ottaneet korona­rokotetta

Joidenkin työntekijöiden mielestä rokotus­määräys on loukkaus heidän oikeuksiaan kohtaan.

Koronarokotuksia vastustavassa mielen­osoituksessa New Yorkissa 4. kesäkuuta muistutettiin valinnan­vapaudesta.

Houstonilaissairaala erotti määräajaksi 178 työntekijää, jotka eivät ottaneet pakollista koronavirus­rokotetta määräaikaan mennessä. Asiasta uutisoi aiemmin Washington Post.

Houstonin metodistinen sairaala alkoi huhtikuussa vaatia rokotusta kaikilta työntekijöiltään yli kymmenessä toimipisteessään eri puolilla Yhdysvaltain Texasia. Sairaala ilmoitti, että mikäli työntekijät eivät toimittaisi rokotustodistusta kesäkuun seitsemänteen päivään mennessä, heidät pidätettäisiin virasta palkattomasti kahden viikon ajaksi.

Lähes 25 000 työntekijää oli maanantain määräaikaan mennessä täysin rokotettu, mutta 178 rokottamatonta työntekijää pidätettiin virasta kahdeksi viikoksi, sairaalan toimitusjohtaja Marc Boom kertoi Washington Postin mukaan.

Lisäksi 285 työntekijää olivat saaneet vapautuksen rokotuksesta terveydellisistä tai uskonnollisista syistä, ja 332 saivat siirtää rokotusta raskauden tai muiden syiden takia.

Toimitusjohtaja Boom pyysi maaliskuussa sairaalan työntekijöitä ottamaan koronarokotteen vedoten potilaiden suojeluun ja siihen, että terveydenhuolto­järjestelmän tulisi näyttää ihmisille esimerkkiä. Asia herätti arvostelua konservatiivisessa mediassa ja johti muun muassa sadan sairaalatyöntekijän nostamaan kanteeseen.

Maanantaina kymmenet terveydenhuollon työntekijät kerääntyivät osoittamaan mieltään rokotus­käytäntöä vastaan. Joidenkin työntekijöiden mukaan rokotuskäsky on loukkaus heidän oikeuksiaan kohtaan.

”Ketään ei tulisi pakottaa laittamaan kehoonsa jotain, mitä he eivät sinne halua”, sanoi Houstonin metodistisen sairaalan hoitaja Jennifer Bridges, joka on The Washington Postin mukaan yksi määräajaksi erotetuista työntekijöistä.

Jos työntekijät eivät toimita todistusta rokotuksesta tai siitä vapautuksesta kesäkuun 21. päivään mennessä, heidät irtisanotaan.

Terveydenhuollon työntekijöiden haluttomuus ottaa koronarokote on pysynyt korkeana Texasissa ja koko Yhdysvalloissa.

Toukokuisen kyselytutkimuksen mukaan 24 prosenttia yhdysvaltalaisista aikuisista ei aikonut ottaa koronarokotetta lainkaan esimerkiksi siitä syystä, ettei pitänyt rokotetta turvallisena.