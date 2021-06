Kuolleen naarasleijonan lisäksi koronatartunta on todettu kahdeksalla muulla eläintarhan leijonalla.

Intialaisten viranomaisten mukaan 28 norsulle on tehty koronavirustesti Intiassa Mudumalain kansallispuistossa Tamil Nadun osavaltion eteläosassa sen jälkeen, kun harvinaisen aasianleijonan ilmoitettiin kuolleen koronavirustartunnan seurauksena. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

The New Indian Express -sanomalehden mukaan yhdeksänvuotias naarasleijona kuoli koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Chennain kaupungissa sijaitsevassa eläintarhassa kesäkuun alussa. Kyseessä on todennäköisesti ensimmäinen koronaviruksen aiheuttaman eläimen kuolema Intiassa.

Lehden mukaan yhden kuolleen lisäksi koronavirustartunta on todettu kahdeksalla eläintarhan leijonalla, joista kahden tilanne on nyt kriittinen.

Eläinlääkärit ja kansallispuiston työntekijät ottivat tiistaina koronavirustestiä norsulta Tamil Nadun osavaltiossa Intiassa.

AFP:n mukaan 28 norsulle tehtiin tiistaina koronavirustesti. Norsuista kaksi on poikasia.

”Kun eläintarhan leijonilta otettiin positiivinen koronatesti, meitä pyydettiin testaamaan alueen norsut varotoimena”, sanoi kansallispuiston vartija AFP:lle.

Eläintenhoitajat nostivat norsujen kärsiä ja ottivat näytteen sieraimista. Osalta norsuista näyte otettiin vanupuikolla peräaukosta.

Testitulosten odotetaan saapuvan viikon kuluessa.

”Eläimillä ei ollut oireita. Kyse on ainoastaan varotoimesta”, kansallispuiston vartija sanoi.

