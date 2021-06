Kymmenen miinanraivaajaa kuoli ja 16 loukkaantui Baghlanin maakunnassa Afganistanissa.

Naamioituneet asemiehet tappoivat kymmenen maamiinoja raivannutta Halo-järjestön työntekijää Pohjois-Afganistanissa, kertoo maan sisäministeriö. Lisäksi hyökkäyksessä loukkaantui 16 ihmistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Ministeriö syyttää teosta Talibania, joka on kieltänyt syyllisyytensä tekoon.

Isku tapahtui tiistaina, Halon leirillä Baghlanin maakunnassa, noin 160 kilometrin päässä Kabulista.

Hyökkäyksestä selviytynyt henkilö kertoi AFP:lle, että viisi tai kuusi aseistautunutta hyökkääjää avasi tulen leirillä. He pyrkivät erityisesti kohdistamaan iskun hazara-kansan jäseniin. Hazarat joutuvat usein jihadistien hyökkäysten kohteeksi.

YK:n Afganistanin humanitaarinen koordinaattori Ramiz Alakbarov tuomitsi teon.

”On kuvottavaa, että [isku] kohdistui järjestöön, joka työskentelee maamiinojen ja muiden räjähteiden raivaamiseksi, jotta haavoittuvassa asemassa olevien elämä olisi parempaa.”

Väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet Afganistanissa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain armeija aloitti 1. toukokuuta viimeistenkin joukkojensa vetäytymisen maasta. Useita siviilejä on kuollut hallitusta vastaan tehdyissä pommi- ja miinaiskuissa.

Keskiviikkona Taliban väitti ampuneensa alas Afganistanin armeijan helikopterin Wardakin maakunnassa lähellä Kabulia, joka puolustusministeriön mukaan syöksyi maahan teknisen vian vuoksi. Kolme miehistön jäsentä kuoli koneen pudottua.

Halo Trust on britannialainen järjestö, joka perustettiin vuonna 1988. Järjestöllä on Afganistanissa 2 600 työntekijää ja se on raivannut jo 80 prosenttia maan tunnetuista miinakentistä.