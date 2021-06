Äärivasemmistolainen Castillo ehti jo kiittää voitosta, mutta taistelu presidentin­vaalien äänistä jatkuu yhä Perussa – Asiantuntija: ”Asetelma on köyhät vastaan rikkaat”

Jos Fujimori häviää, hän todennäköisesti tekee kaikkensa pyörtääkseen vaalituloksen, arvioi Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt Kukka-Maria Ahokas.

Perussa viimeisten äänten laskeminen jatkui vielä keskiviikkona, mutta äärivasemmistolainen Pedro Castillo ehti jo kiittää kannattajiaan "voitosta”, uutistoimisto Reuters kertoo.

Sunnuntaina pidetyissä presidentinvaaleissa oli keskiviikkoiltaan mennessä laskettu 99,8 prosenttia äänistä, ja Castillo oli saamassa niistä 50,2 prosenttia, Reuters kertoo.

Castillon vastustaja, oikeistopopulisti Keiko Fujimori oli saamassa äänistä 49,7 prosenttia.

Ehdokkaat eroavat poliittisesti toisistaan kuin päivä ja yö. Niinpä vaalit ovat jakaneet kansaa syvästi, kertoo Perun pääkaupungissa Limassa oleva Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt toimittaja Kukka-Maria Ahokas.

”Asetelma on köyhät vastaan rikkaat, pääkaupunki vastaan muu maa. Käytännössä koko muu maa äänesti Castilloa”, Ahokas kertoo puhelimessa.

Hänen mukaansa tunnelma Perussa oli hyvin kireä varsinkin ennen äänestystä. Viimeisiä ääniä laskettaessa tunnelma oli enemmänkin odottava, eivätkä Fujimorin kannattajat ainakaan keskiviikkona olleet lähteneet kaduille, Ahokas sanoo.

Todennäköisesti Fujimori ei kuitenkaan ole nielemässä tappiotaan. Ahokkaan mukaan hän ehti jo antaa medialle rakentavia lausuntoja, kun ovensuukyselyt lupasivat hänelle voittoa. Mutta kun tilanne kääntyi, Fujimori alkoi esittää väitteitä vaalivilpistä.

”Kuitenkin kansainväliset vaalitarkkailijat ovat sanoneet, että vaalit olivat demokraattiset ja rehelliset”, Ahokas sanoo.

Oikeistopopulisti Keiko Fujimori tuskin nielee häviönsä.

KEIKO FUJIMORI on ehdolla Perun presidentiksi jo kolmatta kertaa. Aiemmilla kahdella kerralla hän on hävinnyt toisen kierroksen.

”Kovia otteita” luvannut Fujimori on talousliberaali ja arvokonservatiivi. Voittaessaan hän olisi Perun ensimmäinen naispresidentti.

Hänen isänsä Alberto Fujimori toimi Perun presidenttinä koko 1990-luvun ajan. Nyt hän istuu vankilassa tuomittuna useista rikoksista. Myös Keiko Fujimoria syytetään muun muassa rahanpesusta ja korruptiosta.

Voittajaksi mahdollisesti nouseva Castillo on puolestaan vaatimattomista oloista lähtenyt alakoulunopettaja. Castillo lupasi äänestäjille muun muassa ilmaista koulutusta ja kaivosteollisuuden tuottojen ohjaamista kotimaahan. Hän on ilmoittanut myös lakkauttavansa perustuslaki­tuomioistuimen, jos hänet valitaan.

Ahokkaan mukaan Cuscon alueella Castilloa äänesti jopa 90 prosenttia ihmisistä. 1980–1990-luvuilla samoilla seuduilla kannatusta nautti Loistava polku -niminen maolainen sissiliike.

Nyt Fujimoria kannattavan oikeiston puolelta on noussut syytöksiä, että myös Castillo kannattaa vasemmisto­terrorismia, Ahokas kertoo.

Ahokkaan mukaan ainakin Limassa Fujimorin kannattajat vaikuttivat keskiviikkona tyyniltä ja olivat hyväksymässä mahdollisen tappion. Mutta Fujimori tuskin itse nielee häviötä.

"Fujimori tekee todennäköisesti kaikkensa pyörtääkseen vaalituloksen, jos Castillo julistetaan voittajaksi.”

Tiistaina sadat kannattajat molempien ehdokkaiden puolilta osoittivat mieltään Perun vaalikeskuksen edessä, Reuters kertoo. Puhutaan noin 300 000 kiistanalaisesta äänestä, jotka pitäisi laskea uudestaan. Äänten uudelleen­laskennassa voi mennä useita päiviä.

Peru on 32 miljoonan asukkaan maa, joka on maailman toiseksi suurin kuparintuottaja. Viime vuonna Perussa ehti olla kolme presidenttiä viikon aikana poliittisten skandaalien vuoksi. Kuluvana vuonna Perussa on jyllännyt vakava koronakriisi.