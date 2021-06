Maailmassa on tällä hetkellä noin 160 miljoonaa lapsityöläistä, selviää Unicefin ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n raportista.

Lapsityöläisten määrä on kasvanut ensimmäistä kertaa kahteen vuosikymmeneen, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Koronapandemia uhkaa lisätä lapsityöläisten määrää arviolta yhdeksällä miljoonalla lapsella.

Unicefin ja kansainvälisen työjärjestön ILO:n tutkimuksen mukaan viimeiset 20 vuotta jatkunut hyvä kehitys lapsityön vähentämiseksi on pysähtynyt. Maailmassa on tällä hetkellä noin 160 miljoonaa lapsityöläistä. Viimeisten neljän vuoden aikana määrä on kasvanut 8,4 miljoonalla.

Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia lapsityövoimasta on maataloudessa, 20 prosenttia palvelualoilla ja 10 prosenttia teollisuudessa. Lapsityövoima on yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa kaikissa ikäluokissa, mutta kun otetaan huomioon tytöille kasaantuvat kotityöt, ero sukupuolten välillä pienenee.

Koronapandemian aikana moni lapsi on joutunut työskentelemään kaikkein pahimpien lapsityön muotojen parissa, kuten orjuudessa, lapsisotilaina tai seksuaalisesti hyväksikäytettävinä. Pandemian aiheuttamat taloudelliset vaikeudet ja koulujen sulkemiset ovat merkinneet huonompia työolosuhteita sekä entistäkin pidempiä työpäiviä.

Erityisen vakava tilanne on Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Lapsityövoiman määrää ovat lisänneet väestönkasvu, äärimmäinen köyhyys, toistuvat kriisit ja riittämätön sosiaaliturva. Koronapandemia vaarantaa myös kehityksen niillä alueilla, joissa lapsityövoiman vähentyminen on edistynyt.