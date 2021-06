Myanmarin entisen johtajan väitetään muun muassa ottaneen vastaan laittomia palkkioita kullan muodossa. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla.

Myanmarin sotilasjuntta nosti torstaina virallisesti korruptiosyytteen vallasta syrjäytettyä Aung San Suu Kyita ja muita virkamiehiä vastaan. Myanmarin tiedotusministeriö kertoi asiasta verkkosivuillaan, ja asiasta uutisoivat esimerkiksi Deutsche Welle ja Bloomberg.

Valtiokanslerina toimineen Aung San Suu Kyin väitetään ottaneen vastaan laittomia palkkioita kullan muodossa sekä noin 493 000 euroa käteistä rahaa.

Lisäksi hänen syytetään käyttäneen hyväksi valta-asemaansa vuokratessaan tiloja perustamalleen hyväntekeväisyys­järjestölle.

Jos Aung San Suu Kyi todettaisiin syylliseksi, hän voisi saada 15 vuoden vankeustuomion.

Aung San Suu Kyi on ollut vangittuna armeijan kaapattua vallan helmikuussa. Häntä vastaan on aiemmin nostettu monia muitakin syytteitä. Useasti siirretyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla.

Aung San Suu Kyin asianajaja Khin Maung Zaw kutsui syytteitä ”absurdeiksi” ja ”perusteettomiksi”. Hän totesi myös, että vallasta syrjäytetyn johtajan kunnian tahrimiseen on selviä poliittisia motivaatioita.

Aung San Suu Kyin lisäksi syytteeseen on joutunut kolme muuta entistä virkamiestä.

