EU-parlamentin mukaan maailmanlaajuisesti koronarokoteannoksia on annettu 1,6 miljardia ja niistä suuri enemmistö on jaettu teollisuusmaissa.

Euroopan parlamentti tukee koronarokotteiden patenttien purkamista. Parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se kannattaa rokotepatenttien tilapäistä purkamista, jotta rokotukset vauhdittuisivat maailmanlaajuisesti.

Koronarokotteiden patenttien purkamisesta voitaisiin sopia Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta. EU:ssa on suhtauduttu patenttien purkamiseen varauksellisesti. Esimerkiksi EU-komission ehdotus WTO:lle ei sisältänyt esitystä patenttien purkamisesta.

Tämänviikkoisessa kokouksessa WTO:n jäsenmaat ottivat pienen askeleen eteenpäin ja antoivat tukensa sille, että sopimusluonnoksen valmistelu aloitetaan. Koronarokotteiden patenttien väliaikaista purkamista ovat vaatineet esimerkiksi Intia ja Etelä-Afrikka. Yhdysvallat on myös antanut aikeelle tukensa.

Sen sijaan esimerkiksi Sveitsi on vastustanut asiaa. EU-komission ehdotuksessa WTO:lle rokotteiden saatavuutta parannettaisiin pakollisilla lisenssisopimuksilla sekä vetoamalla vientirajoitusten poistamiseksi.

Myös Euroopan parlamentti korostaa päätöslauselmassaan rokotteiden vientirajoitusten poistamisen tärkeyttä. Parlamentti haluaa, että EU poistaisi rokotteiden viennin esteet ja korvaisi käytössä olevan vientilupajärjestelmän avoimuudella.

Parlamentti vetoaa myös Britanniaan ja Yhdysvaltoihin, jotta nämä luopuisivat rokotteiden ja niiden raaka-aineiden vientikielloista.

EU-komissiokin on puhunut painokkaasti viennin puolesta. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi torstaina, että yli puolet EU:n aikuisväestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja jo 100 miljoonaa on täysin rokotettuja.

”Saavutimme tämän ilman, että pysäytimme koskaan vientiä. Viime joulukuun jälkeen EU:ssa tuotetuista 700 miljoonasta rokoteannoksesta noin 350 miljoonaa annosta on viety yli 90 maahan,” von der Leyen sanoi.

