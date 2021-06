Joe Biden saapui keskiviikkona Britanniaan, ja pysyy Euroopassa viikon verran. Tutkijoiden mukaan Euroopan geopoliittinen merkitys ei ole Yhdysvaltojen silmissä täysin kadonnut, vaikka tulevaisuus siintää Kiinassa.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kone laskeutui Euroopan kamaralle keskiviikkona. Kyse on tuoreen presidentin ensimmäisestä ulkomaanvierailusta ja viikon ohjelma on varattu täyteen tärkeitä tapaamisia vanhan mantereen vaikutusvaltaisimpien johtajien kanssa.

Matkan odotetaan paikkaavan Yhdysvaltojen ja Euroopan välejä Trumpin kauden jälkeen. Osa katsoo kuitenkin, että diplomaattisessa huomiossa on kyse vain lohdutuspalkinnosta, samalla kun Euroopan geopoliittinen merkitys pienenee.

Helsingin Sanomat kysyi neljältä asiantuntijalta, mitä Bidenin ensimmäinen ulkomaanvierailu ja sen ohjelma kertovat Yhdysvaltojen ulkosuhteiden suunnasta.

”Tulevaisuus tehdään Aasiassa”

Turun yliopiston John Morton -keskuksen tutkijatohtori Henna-Riikka Pennanen

Henna-Riikka Pennasen mukaan Bidenin Euroopan vierailu tuntuu tarkkaan harkitulta. Ulkoministeri Antony Blinkenin ensimmäinen ulkomaanmatka suuntasi Japaniin ja Etelä-Koreaan, varapresidentti Kamala Harisin puolestaan Meksikoon ja Guatemalaan.

”Tässä on selvää tasapainottelua.”

”Yhdysvaltojen ulkopolitiikan painopisteen siirtyminen Aasiaan on kuitenkin väistämätöntä. Tulevaisuus tehdään Aasiassa”, Pennanen sanoo.

Oli kyse sitten turvallisuudesta, väestökeskittymistä tai kauppasuhteista, kaikki Yhdysvaltojen suurimmat yhteistyökysymykset ovat vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen liittyneet Aasiaan.

Kyse ei silti ole missään nimessä joko Aasia tai Eurooppa -tilanteesta, Pennanen huomauttaa. Biden haluaa näyttää maailmalle, että Kiinan mallille on olemassa toimiva demokraattinen vaihtoehto ja tarvitsee tähän Eurooppaa.

”Puheissaan Biden ei unohda mainita vanhojen liittolaisten yhteistä arvopohjaa, kuten ihmisoikeuksia ja laillisuusperiaatetta. Hänen ulkopolitiikkansa on jopa korostetun arvopohjaista.”

Bidenin puheilla on Pennasen mukaan tarkoitus voittaa paitsi eurooppalaisten luottamus Yhdysvaltoihin, myös yhdysvaltalaisten usko siihen, että kansainvälinen yhteistyö on arvokasta.

Euroopalla on Yhdysvalloille lisäksi välineellistä arvoa.

”Kun Biden lähtee kilpailemaan Kiinan kanssa, on hänellä oltava etulyöntiasema, jossa liittolaiset auttavat. Mutta en usko, että Yhdysvallat realistisesti odottaa niin vahvoja liittolaisia, että ne valitsisivat puolensa kylmänsodan hengessä.”

”Biden näkee, että myös Euroopalla on tarjottavaa”

Suomen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola

Kiina on Yhdysvaltojen ulkopoliittinen prioriteetti. Transatlantinen suhde on kuitenkin yhä tärkeä huolimatta siitä, että päähuomio on Tyynellämerellä, arvioi Mika Aaltola. Hänen mukaansa Biden haluaa näyttää vanhoille liittolaisilleen, että Yhdysvallat on valmis vaalimaan liittosuhteitaan neljän vuoden tauon jälkeen.

”Keskeinen muutos on, että siinä missä Trump sanoi, että yhteistyö Euroopan kanssa on resurssien haaskaamista, Biden näkee, että myös Euroopalla on tarjottavaa”, Aaltola sanoo.

Myös Aaltolan mukaan Euroopalla on välineellistä arvoa, kun Yhdysvallat havittelee tavoitteitaan Aasiassa. Bidenin näkökulmasta nykyistä vakaampi Eurooppa hyödyttäisi Yhdysvaltoja. Siksi hän suhtautuu esimerkiksi Euroopan unionin jäsenmaiden puolustusyhteistyöhön edeltäjiään suopeammin.

”Yhdysvallat on entistä haluttomampi osallistumaan sotilasoperaatioihin ja kriisinhallintaan Euroopassa ja Lähi-Idässä. Biden toivookin, että Eurooppa saisi sisäiset asiansa kuntoon, jotta Yhdysvallat voisi keskittyä enemmän Kiinaan ja Aasiaan.”

Aaltolan mukaan Bidenin henkilökohtaisilla tapaamisilla Euroopan johtajien kanssa on symbolista painoarvoa. Tapaamiset ovat myös varsin ennalta arvattavia. Esimerkiksi Britannian pääministerin tapaaminen ennen muita vanhan mantereen johtajia on luonnollista.

”Se tunnustus Britannialle annetaan, sillä se on luotettava liittolainen, joka on ollut Yhdysvaltojen kanssa mukana lähes kaikessa. Mutta myös suhteet vaikkapa Pariisiin ja Berliiniin on pidetty kunnossa. Esimerkiksi Bidenin ulkoministeri puhuu sujuvaa ranskaa ja Saksalle tärkeää kaasuputkihanketta ei täysin sanktioitu.”

Myös vierailun päättäminen Putinin tapaamiseen oli odotettua, vaikka tunnustus tuskin rauhoittaa hankalia Venäjä-suhteita pitkäksi aikaa, Aaltola arvioi.

”Muodollinen tapaaminen hivelee Putinia, mutta samalla hän tietää, ettei Venäjää tulla tunnustamaan tasapuoliseksi suurvallaksi Kiinan ja Yhdysvaltojen rinnalle.”

”Otamme kaikki osaa ennennäkemättömään sisäpoliittiseen kilpailuun”

Brookings Institution -ajatushautomon Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuksen vanhempi tutkija Pavel K. Baev

Pavel K. Baevin mukaan Bidenin Euroopan vierailun aikataulu paljastaa, kuinka vahvasti Yhdysvaltojen tuore presidentti keskittyy maansa sisäpolitiikkaan.

”Biden lykkäsi ensimmäistä ulkomaanvierailuaan, kunnes sitä ei voinut enää lykätä. Ja ohjelma on ahdettu täyteen tapaamisia, jottei hänen tarvitse tehdä uutta matkaa tulevina viikkoina”, Baev toteaa sähköpostitse.

Baev katsookin, että Yhdysvaltojen sisäinen poliittinen tilanne on tällä hetkellä niin kahtiajakautunut, että Biden on kiinnostunut ulkopoliittisista suhteista ainoastaan, jos ne auttavat häntä parantamaan asemaansa kotimaisella vallan näyttämöllä.

Edes Kiina ei ole tässä asiassa poikkeus.

”Otamme kaikki osaa ennennäkemättömään kilpailuun, jossa ainoa kriteeri Bidenin ulkopolitiikan onnistumiselle on muutaman kongressin lisäpaikan voittaminen välivaaleissa.”

Baev keskittyy tutkimuksessaan erityisesti Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteisiin. Hänen mukaansa myös Bidenin halu rakentaa ”vakaa ja ennakoitava” suhde Venäjän kanssa ajaa ensisijaisesti demokraattipresidentin sisäpoliittisia tarkoituksia.

”Bidenilla on todella hyvä käsitys siitä, millainen Putin on ja hän tietää mainiosti, että tämän autoritaarinen hallinto on vakaasti matkalla kohti yhteenottoa lännen kanssa. Hän tietää myös, että aggressiiviset ja arvaamattomat liikkeet ovat Venäjän ainoa keinoa hankkia erävoittoja tässä yhteenotossa.”

Bidenille on kuitenkin tärkeää, ettei törmäys tapahdu ennen syksyä 2022. Hän tarvitsee aikaa ja siitä hän pelaa Putinin kanssa Genevessä.

”Pitkien neuvottelujen aloittaminen on hyvä tapa saavuttaa Bidenin tavoite, samalla kun on selvää, että todellisen vakauden saavuttaminen on kaukaa haettu vaihtoehto.”

”Eurooppa-suhteen korjaaminen tärkeää”

Patrick Quirk, Ylempi strategia- ja tutkimusjohtaja Kansainvälisessä republikaanisessa instituutissa ja tutkija ulkomaanpolitiikan ohjelmassa Brookings instituutissa

Patrick Quirk ei ole yllättynyt siitä, että Bidenin ensimmäinen ulkomaanmatka suuntaa Eurooppaan.

”Presidentti on tehnyt selväksi, että hän aikoo elvyttää Yhdysvaltojen yhteistyötä liittolaistensa kanssa. Eurooppa-suhteiden korjaaminen on Bidenille perustavanlaatuisen tärkeää, kun hän rakentaa liittoumaa, jonka avulla Yhdysvallat voi tavoitella ulkopoliittisia päämääriään ympäri maailmaa.”

Quirkin mielestä ei kannata ylitulkita sitä, että Biden tapaa Britannian pääministerin ennen muita EU-maiden johtajia, onhan kyse G7-kokouksen isäntämaasta.

”Bidenin hallinto on sitoutunut rakentamaan transatlanttisia suhteitaan sekä Britanniaan että Euroopan unioniin huolimatta siitä, että ne kipuilevat brexitin kanssa.”

Samalla Euroopan vierailu on Quirkin mukaan Yhdysvaltojen presidentille täydellinen mahdollisuus keskustella liittolaistensa kanssa yhteisistä tavoitteista liittyen Kiinan kanssa toimimiseen.

”Biden pääsee myös keskustelemaan menetelmistä, joita Kiina käyttää levittääkseen vaikutusvaltaansa ja heikentääkseen demokratioita ympäri maailmaa.”

Matkan viimeisessä tapaamisessa Vladimir Putinin kanssa Biden todennäköisesti korostaa aiempaa viestiään siitä, että Venäjän tulisi kunnioittaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta, Quirk uskoo.

”Odotan Bidenin myös varoittavan Putinia siitä, ettei Yhdysvallat aio sietää sekaantumista maan sisäisiin asioihin, kuten vaaleihin. Odotukseni ovat matalalla minkään yksittäisen läpimurron suhteen.”