Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International tutki uiguurien tilannetta neljän vuoden ajan ja vaatii kansainvälistä tutkintaa ”uudelleen­koulutus­leireistä”.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi torstaina kattavan raportin, jota varten on haastateltu 55:tä ”uudelleen­koulutus­leiriltä” vapautunutta ihmistä. Jokainen haastateltava kertoi joutuneensa kidutuksen tai muun kaltoin­kohtelun uhriksi.

Amnestyn mukaan aineisto osoittaa, että Kiinan hallitus on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Rikokset pitävät sisällään ainakin ihmisten vangitsemisen tai vapauden riistämisen, kidutuksen ja tunnistettavaan yhteisöön kohdistuvan vainon.

”Kiinan on purettava vankileirit välittömästi, vapautettava mielivaltaisesti vangitut ja lopetettava muslimien systemaattinen vaino Xinjiangissa”, sanoo Amnestyn pääsihteeri Agnès Callamard raportissa.

Amnesty keräsi todistusaineistoa vankileirejä vastaavilta ”uudelleen­koulutus­leireiltä” sekä niiden ulkopuolelta vuosina 2017–2021.

Uiguurit ovat Kiinan suurin muslimivähemmistö. He poikkeavat kieleltään ja kulttuuriltaan Kiinan valtaväestöstä han-kiinalaisista. Uiguureja asuu Luoteis-Kiinassa sijaitsevalla Xinjiangin maakunnan alueella noin 11 miljoonaa.

Kiinaan on kehitetty laaja valvontajärjestelmä ja vankileirien verkosto. Amnestyn mukaan vankileireille on suljettu mahdollisesti yli miljoona uiguuria.

Amnestyn haastattelemien ihmisten mukaan pidätysten perusteena on voinut olla esimerkiksi uskonnollisen kuvan omistaminen tai ulkomailla asuvan kanssa kommunikointi. Vuonna 2020 Kiinan viranomaisilta vuosi samankaltaisten pidätysten syiden lista.

Ihmisoikeusjärjestöt kutsuvat käynnissä olevaa tilannetta etniseksi puhdistukseksi ja kulttuurimurhaksi. BBC:n mukaan useat maat, kuten Yhdysvallat, Kanada ja Alankomaat, ovat syyttäneet Kiinaa kansanmurhasta.

Jokainen Amnestyn haastattelema henkilö kertoi joutuneensa kidutuksen tai muun kaltoinkohtelun uhriksi. Kidutusta oli niin psykologista kuin fyysistä.

”Kuvittele, että yhtäkkiä ryhmä poliiseja tunkeutuu kotiisi, laittaa sinut käsirautoihin ja panee mustan hupun päähäsi”, kertoi yksi haastateltavista.

Jo poliisiasemilla heille tehdään lääketieteellisiä toimenpiteitä, joiden syitä ei kerrottu kysyttäessä. Kuulusteluissa ja myös leirillä käytetään usein metallista tuolia, johon vangittu kiinnitettiin käsiraudoilla.

”Mies istui tuolissa kolme päivää, emme saaneet auttaa häntä tai muuten joutuisimme itse tuolille. Mies kuoli sen jälkeen, kun hänet vietiin pois”, kertoi toinen haastateltavista.

Vangitut elävät leireillä tiukan ohjelman mukaan, eikä heillä ole mahdollisuutta minkäänlaiseen yksityisyyteen tai itsemääräämiseen. Esimerkiksi oman kielen puhumisesta seuraa rajuja rangaistuksia.

Leirin ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana vangittujen täytyy viettää hereilläoloaikansa täydessä hiljaisuudessa istuen tai polvistuneena. Tätä seuraa ”koulutus”, jonka päämääränä on irtautua islamista ja lopettaa oman kielen käyttö sekä kulttuuriset tavat.

Lisäksi ihmisiä on hakattu, heille on annettu sähköiskuja, heitä on pidetty eristyksissä, äärimmäisessä kylmyydessä ja kivuliaissa asennoissa ja heiltä on kielletty ruoka, juoma tai uni.

”Uudelleenkoulutusleirin” ympärille on rakennettu korkeat piikkilanka-aidat. Kuva vuodelta 2018.

Leirin ulkopuolellakin heidän oikeuttansa yksityisyyteen, vapaaseen liikkuvuuteen ja sananvapauteen on rajoitettu sekä heitä seurataan elektronisesti ja maan viranomaisten toimesta. Raportin mukaan uiguurit saattavat olla yksi tarkimmin seuratuista kansoista maailmassa.

Vuoden 2019 lopussa uutisoitiin, että Kiinan puoluevirkailijat muuttivat asumaan uiguuriperheiden kotiin tarkkailemaan heidän elämäänsä. Tätä tapahtui usein silloin, kun aviomies oli lähetetty leireille.

Epäilyttäväksi toiminnaksi on määritelty esimerkiksi uskonnolliset tapahtumat ja Whatsappin tai muiden kiellettyjen kommunikointi­alustojen käyttäminen.

Uiguureille tärkeitä moskeijoita, pyhättöjä ja hautapaikkoja sekä kulttuurisesti merkittäviä kohteita on tuhottu järjestelmällisesti.

”Yhdistyneiden Kansakuntien on aloitettava riippumaton tutkinta kansainvälistä oikeutta rikkoneista ja saatettava syylliset vastuuseen”, Callamard vaatii.

