Unkarissa on vastustettu kiivaasti suunnitelmaa perustaa kiinalaiselle Fudanin yliopistolle sivutoimipiste Budapestiin.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán lupasi torstaina järjestää kansanäänestyksen siitä, voiko kiinalainen Fudanin yliopisto perustaa sivutoimipisteen pääkaupunki Budapestiin.

”Asiasta on tullut poliittinen, ja meidän pitää ratkaista se tavalla, jonka kaikki voivat hyväksyä”, Orbán sanoi keskiviikkona lehdistötilaisuudessa Budapestissa.

Orbánin mukaan kansanäänestys järjestetään syksyllä.

Suunnitelma kiinalaisyliopiston tulosta on herättänyt kiivasta vastustusta varsinkin Budapestissa, jossa on tällä viikolla pidetty suuria mielenosoituksia yliopiston tuloa vastaan. Kampuksen rakennustyöt on määrä aloittaa ensi vuonna.

Budapest on myös nimennyt katuja suunnitellun kampuksen läheisyydessä Kiinan kommunistiselle puolueelle kiusallisilla nimillä. Katuja on nimetty dalai-laman, uiguurimarttyyrien ja Hongkongin vapauden mukaan.

Orbán on solminut Kiinan kanssa yhteistyösopimuksia ja estänyt EU:n julkilausumia, joissa on tuomittu Kiina. Unkari myös otti käyttöön kiinalaisen rokotteen osana koronaviruksen rokotusohjelmaa.

”Emme pelkää kommunisteja, koska voitimme heidät jo kerran”, Orbán sanoi torstaina uutistoimisto Reutersin mukaan ja perusteli yhteistyötä Kiinan kanssa sen tuomilla taloudellisilla eduilla.

Orbánin tiedotustilaisuus oli samalla hänen vaalikampanjansa alkulaukaus.

Yhdistynyt oppositiorintama on mielipidekyselyjen mukaan käytännössä tasoissa Orbánin kanssa, ja ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen on aidosti mahdollista, että Orbán häviää vaalit.

Hän lupasi puheessaan korottaa minimipalkkaa ja lapsilisiä sekä vapauttaa alle 25-vuotiaat henkilökohtaisesta tuloverosta ensi vuodeksi.

Kiinalaista Fudanin yliopistoa on verrattu Keskieurooppalaiseen yliopistoon CEU:hun, jonka Orbánin hallinto savusti maasta vuonna 2018. Se toimii nykyisin Wienissä.

Kansanäänestys Fudanin yliopistosta voi olla Orbánille keino pelata aikaa, jolloin hänelle voisi tarjoutua mahdollisuus päättää asiasta vaalien jälkeen, asiantuntijat arvioivat torstaina.