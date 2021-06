Poliisin teko on suututtanut maan kansalaisia.

Intian maaseudulla poliisi on merkinnyt koronavirukselta rokottamattomia kansalaisiaan paperisin kyltein, joissa on kuolemaan viittaava pääkallosymboli. Teko lietsoo vihaa maassa, jossa rokotteita on tarjolla rajallisesti, kertoo uutistoimisto Reuters.

Virkamiehet Intian keskellä sijaitsevassa Madhya Pradeshin osavaltiossa toivoivat kannustavansa useampia ottamaan rokotteen.

”Seurasimme matalaa rokotettujen määrää osavaltiossamme, ja päätimme osoittaa kunnioitusta rokotetuille, mutta löysimme myös paljon rokottamattomia”, sanoi Niwarin piirikunnan poliisi Santosh Patel Reutersille torstaina.

”Tavoitteemme ei ole nöyryyttää vaan lisätä tietoisuutta”, hän sanoi intialaiselle Hindustan Times -lehdelle.

Rokotteen saaneille annettiin rintaan kiinnitettävä kyltti, johon oli kirjoitettu Intian lipun värein ”olen nationalisti”.

Se sijaan rokottamattomat saivat kyltin, jossa oli pääkallosymboli ristikkäisine reisiluineen ja niiden lisäksi teksti ”älä tule lähelleni, en ole rokotettu”. Joillekin kyltti oli kiinnitetty rintaan.

Tältä kyltit näyttivät:

Menettelytapa on suututtanut ihmisiä netissä, missä sosiaalisen median käyttäjät ovat kutsuneet sitä ”loukkaukseksi” ja ”leimaavaksi”.

”Ihmiset eivät ole ottaneet rokotetta, koska niitä on alueella todella rajoitettu määrä. On väärin syyttää siitä kansalaisia”, sanoi paikallinen Rudra Pratap Singh Hindustan Timesille.

Noin 14 prosenttia Madhya Pradeshin osavaltion asukkaista on saanut ensimmäisen koronarokotuksen, ja rokotuskattavuus osavaltion maaseudulla, kuten Niwarissa, on ollut maan alhaisinta.

Intia on maailman suurin rokotteiden tuottaja, mutta kärsii samalla rokotteiden jakelun ongelmista.

Maasta on viety kymmeniä miljoonia rokotteita, myös lahjoituksina pienempiin valtioihin.

