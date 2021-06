Brexit-Britannian ja Yhdysvaltain suhde ei ole enää ennallaan, ja se on tuonut lisätyötä Boris Johnsonille

Pohjois-Irlannin brexit-kiista varjosti brittijohtajan ja Yhdysvaltain presidentin ensimmäistä tapaamista G7-kokouksessa.

Lontoo

Sunnuntaina päättyvä G7-kokous on ollut pääministeri Boris Johnsonille ensimmäinen tilaisuus lanseerata Brexit-Britanniaa maailmankartalle.

Ja mikäs siinä. Rooli sopii Johnsonille.

Korona-aikana G7-ryhmän isännän kuuluukin olla optimistinen maailmanparantaja. Tehdään pandemian jälkeisestä maailmasta entistä parempi paikka, patisti Johnson Cornwallissa. Entistä vihreämpi, reilumpi ja tasa-arvoisempi.

Vähemmän hyvin Johnsonille on sopinut brexit-neuvottelijan rooli.

Pohjois-Irlantiin liittyvät brexit-ongelmat ovat varjostaneet muuten sulavasti sujunutta G7-kokousta. Britannian haluttomuus pitäytyä EU:n kanssa aiemmin sovitussa toi kansainvälisen mainehaitan.

Johnsonin kannalta kiusallista on se, että Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenillä on vahva näkemys Pohjois-Irlannin asioista. Bidenin sukujuuret ovat Irlannissa, ja saaren rauha on näin hänen erityisen kiinnostuksensa kohteena.

Jo ennen G7-kokouksen alkamista The Times -lehti uutisoi, kuinka Yhdysvaltain suurlähetystö oli moittinut brittejä Pohjois-Irlannin tilanteen lietsomisesta.

Cornwallissa Johnson ja Biden esiintyivät tietysti parhaina kavereina. Biden lahjoitti Johnsonille amerikkalaisen polkupyörän. Johnson antoi Bidenille kuvan orjuuden vastustajaa esittävästä seinämaalauksesta.

Myös Britannian ja Yhdysvaltain yhteislausunnossa mainittiin Pohjois-Irlannin rauha ja kehitys

Kaksikko päivitti myös Atlantin julistusta. Vuonna 1941 Winston Churchill ja Franklin D. Roosevelt hahmottelivat uutta maailmanjärjestystä, jonka pohjalta syntyivät YK ja Nato.

Johnsonin ja Bidenin vuoden 2021 versio painottaa muun muassa demokraattisia arvoja ja sääntöperusteista kansainvälistä yhteistyötä.

Brexitin jälkeen läheinen suhde Yhdysvaltoihin on Britannialle entistäkin tärkeämpi. Toiveissa on muun muassa laaja vapaakauppasopimus.

Brittimedia uutisoi kuitenkin kuluvalla viikolla, ettei Johnson pidä ilmauksesta ”erityissuhde”. Siinä Britannialle jää kuulemma pelkkä avuton kakkosrooli.

Mutta mistä Yhdysvallat pitää?

Amerikkalaisille on ollut perinteisesti tärkeää se, että EU:ssa vaikutusvaltainen Britannia tarjoaa Yhdysvalloille luontevan kanavan Manner-Eurooppaan. Brexitin jälkeen muuttuu myös Britannian ja Yhdysvaltain välinen dynamiikka. Britannialla pitää olla uutta tarjottavaa.

Brexitiä isompi muutos on kuitenkin se, että Yhdysvalloissa vaihtui presidentti.

Johnson ylisti Cornwallissa, kuinka Biden toi tullessaan ”raikkaan tuulahduksen”. Nyt yhteistyö sujuu niin turvallisuus- ja puolustusasioissa kuin ilmastonmuutoksen torjunnassakin.

Saksan väistyvästä liittokanslerista Angela Merkelistä tuli kuitenkin ensimmäinen eurooppalaisjohtaja, jonka Biden kutsui Valkoiseen taloon.

Se saattaa harmittaa Downing Streetillä.