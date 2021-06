Asiantuntijat ovat yhä ymmällään siitä, minne norsut ovat matkalla.

Kiinan halki rynnistävän villin norsulauman yksi jäsen on pudonnut joukosta, uutistoimistot kertovat. 14 norsun päälauma pysähtyi perjantaina Yuxin kaupungin lähistöllä olevaan metsään, mutta yksi lauman jäsenistä oli jäänyt noin 12 kilometriä jälkeen.

Lauma, jossa on kolme norsun poikasta, aloitti selittämättömän matkansa kohti pohjoista yli vuosi sitten. Lauma on marssinut norsujen suojelualueelta Xishuangbannasta läheltä Myanmarin rajaa noin 500 kilometriä pohjoiseen.

Edellisen neljän päivän kuluessa yksi lauman jäsenistä jättäytyi jälkeen.

Kiinan valtiontelevisio seuraa norsulauman liikkeitä 24 tuntia vuorokaudessa. Satoja ihmisiä ja kymmeniä miehittämättömiä lennokkeja on lähetetty seuraamaan lauman liikkeitä, kun se on kulkenut läpi peltojen, navettojen ja asuintalojen Yunnanin maakunnassa. Ihmisiä on evakuoitu lauman tieltä, ja maanviljelijöille on koitunut jo miljoonien eurojen vahingot.

Lauma liikkui viime viikolla maakunnan pääkaupungin Kunmingin liepeillä. Viranomaiset ovat pyrkineet estämään laumaa lähestymästä tiheästi asuttuja alueita.

Asiantuntijat ovat ymmällään siitä, minne norsut ovat matkalla ja minkä vuoksi ne poistuivat luonnonsuojelualueelta viime vuonna.

Yunnanin alueella villien norsujen määrä on noin 300. Populaatio on kasvanut viime vuosikymmeninä, sillä 1980-luvulla norsuja oli alle 200, kiinalainen uutistoimisto Xinhua kertoo.

Paikallisten viranomaisten mukaan norsut ovat viime vuosina lisääntyvästi marssineet kyliin ja tuhonneet viljasatoja.

