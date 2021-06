Kuvernööri Greg Abbott on jo aiemmin ajautunut kiistoihin Joe Bidenin hallinnon kanssa maahanmuuttopolitiikasta.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott on ilmoittanut, että osavaltio aikoo rakentaa kiistellyn muurin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle. Asiasta kertoo muun muassa The Guardian.

Muurin lisäksi Texas aikoo rakentaa säilöönottokeskuksia siirtolaisille ja käyttää osavaltion budjetista miljardi dollaria rajaturvallisuuteen.

Abbott sanoi, että jatkossa yhä useampi paperiton siirtolainen pidätetään ja lähetetään paikallisiin vankiloihin sen sijaan, että heidät luovutettaisiin liittovaltion siirtolaisviranomaisille.

”Ilmoitan ensi viikolla Texasin osavaltion suunnitelmasta aloittaa muurin rakentaminen”, Abbott sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tarkempia tietoja muurin rakentamisesta kurvernööri ei kuitenkaan antanut.

On myös epäselvää, onko Texasilla valtaa rakentaa muuria sen jälkeen, kun presidentti Joe Bidenin hallinto keskeytti alkuperäisen rakennusprojektin.

Muurin rakentaminen Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle oli entisen presidentin Donald Trumpin keskeisiä vaalilupauksia vuonna 2016.

Muuria ehdittiin rakentaa yhteensä yli 700 kilometrin verran, mutta siitä vain alle 130 kilometriä on ollut kokonaan uutta muuria, sillä rajalla on ollut ennestään aitaa, jota on vahvistettu.

Yhteensä Trump lupasi rakentaa yli 1 600 kilometrin edestä muuria.

Muuria on arvosteltu paitsi kalliiksi myös tehottomaksi. Siirtolaiset pääsevät yhä muurin yli tikapuiden avulla, kertoo Texas Monthly.

Abbott ja monet republikaanit ovat arvostelleet Bidenin hallinnon päätöksiä luopua Trumpin aikana tehdyistä muutoksista maahanmuuttoon ja siirtolaisuuteen.

Abbott ja Bidenin hallinto ovat ajautuneet riitoihin jo aiemmin. Abbott määräsi tällä viikolla, että liittovaltion rakentamilta, siirtolaislapsia majoittavilta keskuksilta perutaan toimintaluvat. Bidenin hallinto on uhannut haastaa Texasin osavaltion oikeuteen.

Abbottin ilmoituksessa on kyse myös valtataistelusta. Texas Tribune kertoo, että republikaani Don Huffines on päättänyt haastaa Abbottin ensi vuonna republikaanien esivaaleissa. Osana kampanjaansa Huffines lupasi viimeistellä muurin rakentamisen.

Yhdysvaltoihin on saapunut tänä keväänä huomattavan paljon perheitä ja yksin saapuneita lapsia Meksikon rajan yli. Bidenin hallinto on ollut vaikeuksissa tilanteen hallitsemisessa.

