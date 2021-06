Erittäin tiukat vaalit vahvistamattomien tietojen mukaan hävinnyt oikeistopopulisti Keiko Fujimori on syyttänyt vaaleja vilpillisiksi.

Perun presidentinvaaleissa ei ole havaittu merkkejä vakavasta vaalivilpistä, kertoi Amerikan maiden järjestö (OAS). Erittäin tiukat vaalit vahvistamattomien tietojen mukaan hävinnyt oikeistopopulisti Keiko Fujimori on syyttänyt vaaleja vilpillisiksi.

Fujimori sai presidentinvaalien toisella kierroksella vajaa viikko sitten 49,8 prosenttia äänistä ja hänen kilpakumppaninsa, vasemmistolainen Pedro Castillo 50,1 prosenttia.

Äänissä kaksikon ero on noin 60 000 kappaletta, mutta Fujimori on vaatinut noin 200 000 äänen mitätöintiä, koska niissä on hänen mukaansa epäselvyyksiä.

Castillo on jo julistautunut vaalien voittajaksi, mutta virallisten tulosten saamiseen saattaa mennä vielä päiväkausia, kun viranomaiset tutkivat Fujimorin valitusta.